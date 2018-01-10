Табачные производители сдерживают рост цен на сигареты
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Производители сигарет вынуждены сдерживать рост цен, рассказала «Ведомостям» директор по правовым и внешнекорпоративным связям British American Tobacco (BAT) Яна Гуськова. Из-за жесткого регулирования рынка сигарет цена остается одним из немногих методов законной конкуренции, объясняет директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам «Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия» Георгий Соустин. Сейчас в России запрещена открытая выкладка сигарет, а предупреждение о вреде их потребления должно занимать не менее 50% сторон пачки. Минздрав активно лоббирует и ввод обезличенной упаковки сигарет: норма содержится в последней редакции концепции госполитики противодействия потреблению табака до 2022 г.
Ценовая конкуренция усилилась, признают и представители Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. Представитель Philip Morris International по существу на вопрос не ответил.
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