Табачные производители сдерживают рост цен на сигареты

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Из-за жесткого регулирования рынка сигарет цена остается одним из немногих методов законной конкуренции Андрей Гордеев / Ведомости

Производители сигарет вынуждены сдерживать рост цен, рассказала «Ведомостям» директор по правовым и внешнекорпоративным связям British American Tobacco (BAT) Яна Гуськова. Из-за жесткого регулирования рынка сигарет цена остается одним из немногих методов законной конкуренции, объясняет директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам «Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия» Георгий Соустин. Сейчас в России запрещена открытая выкладка сигарет, а предупреждение о вреде их потребления должно занимать не менее 50% сторон пачки. Минздрав активно лоббирует и ввод обезличенной упаковки сигарет: норма содержится в последней редакции концепции госполитики противодействия потреблению табака до 2022 г.

Ценовая конкуренция усилилась, признают и представители Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. Представитель Philip Morris International по существу на вопрос не ответил.

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