РЖД увеличила перевозки больше ожиданий

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Белозеров в интервью «Коммерсанту» рассчитывал, что рост погрузки в 2017 г. поможет компании избежать выпадающих доходов Андрей Гордеев / Ведомости

Не первый год пытается РЖД возить больше дорогих грузов (нефти, металлургической продукции) и меньше дешевых (угля и проч.). «В этом году проблема [ухудшения структуры грузов] может быть решена за счет увеличения объема перевозки грузов», – надеялся гендиректор РЖД Олег Белозеров в мае 2017 г. (цитата по «Коммерсанту»). Так и вышло – РЖД перевезла на 3,2% грузов больше, чем год назад, – 1,26 млрд т. Грузооборот вырос на 6,4% до 2491,4 млрд тонно-километров. Об операционных результатах 2017 г. монополия отчиталась во вторник. За 2016 г. рост составил всего 0,6%.

Основной прирост обеспечили перевозки угля – 358,5 млн т (+9,1%), его РЖД традиционно возит больше всего (см. график). Перевозки нефти и нефтепродуктов (второе место в структуре) сократились на 0,2% до 235,5 млн т, перевозки черных металлов (пятое место) увеличились на 2,8% до 73 млн т, удобрения (шестое место) показали рост 6,8% до 57,1 млн т. «Ситуация в 2017 г. была очень благоприятной для экспорта угля: мировые цены на коксующийся уголь достигали $280–300 за тонну, хотя большую часть года держались на уровне $190–200 за тонну, энергетический уголь стоил $85–90 за тонну. Для сравнения: до начала роста цен в 2016 г. коксующийся уголь стоил ниже $100 за тонну, цена энергетического опускалась до $45 за тонну», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов.

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