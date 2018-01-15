Продажа 15% акций «Полюса» китайцам сорвалась

Представитель компании не говорит, что конкретно стало причиной срыва сделки Юрий Смитюк / ТАСС

Компания Саида Керимова Polyus Gold International отказалась продавать 10% акций «Полюса», крупнейшей золотодобывающей компании в России, китайскому консорциуму во главе с Fosun, сообщил акционер российской компании. За 10% акций «Полюса» Fosun должна была заплатить $889 млн.

Polyus Gold и Fosun договорились о продаже 10% «Полюса» и опционе на дополнительные 5% акций в конце мая. Сделку планировалось закрыть до конца 2017 г. Но условия подписанного соглашения не были исполнены, пишет «Полюс». Стороны начали обсуждение будущих условий, но не достигли консенсуса, и Polyus Gold расторгла соглашение. Таким образом, ее доля в компании осталась 82,44%.

Никаких дополнительных данных «Полюс» не приводит. Представитель компании не говорит, что конкретно стало причиной срыва сделки. Fosun подтвердила, что отказ от сделки связан с невыполнением условий соглашения, и от других комментариев отказалась.

В конце прошлого года, 22 ноября, отец владельца «Полюса», сенатор Сулейман Керимов, был задержан в Ницце по подозрению в неуплате налогов при приобретении недвижимости на средиземноморском побережье Франции. При Керимове не было дипломатического паспорта, который давал бы ему неприкосновенность. Керимов все еще находится под домашним арестом. С тех пор капитализация «Полюса» на Лондонской бирже опустилась на 11,13% до 7,07 млрд фунтов стерлингов ($9,7 млрд). Впрочем, это выше оценки, по которой 10% готовилась купить Fosun. Теперь такой пакет стоит $970 млн.

Сделка не состоялась из-за суммы факторов: с одной стороны, из-за того, что в сделке были не только Fosun и Polyus Gold, а с другой – компания подорожала с конца августа к октябрю на 25%, говорит собеседник, знакомый с топ-менеджментом одной из сторон сорвавшейся сделки.

Инвесторов в Москве новости расстроили – «Полюс» подешевел на 4% до 560 млрд руб. В начале торгов в Лондоне расписки «Полюса» подешевели на 0,13%.

Майское соглашение c китайскими компаниями предусматривало минимальный уровень годовых дивидендных выплат акционерам за 2017–2021 гг. в размере 30% годовой EBITDA по МСФО, или $500 млн за 2017–2019 гг. и $650 млн за 2020–2021 гг. в зависимости от того, какой показатель окажется выше, сообщал «Полюс». Нынешняя дивидендная политика предусматривает просто выплату 30% скорректированной EBITDA (если отношение чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5, сейчас оно 1,9 EBITDA).

При этом соглашение предусматривало, что выплаты акционерам будут каждое полугодие.

Решение партнеров говорит о неопределенности в отношении дела Керимова во Франции, считает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Вполне возможно, что китайская сторона увидела риски из-за того, что отец основного акционера компании оказался в центре расследования в Европе.

Но Polyus не раз отмечал в своих документах, что Сулейман Керимов не имеет влияния на акционера «Полюса» – Polyus Gold, единственным бенефициаром является его сын Саид.

Пекин с 2016 г. последовательно ужесточает борьбу с оттоком капитала. В июне комиссия по регулированию банковской деятельности Китая обязала банки предоставить ей информацию о кредитах, полученных компаниями на покупку зарубежных активов. В числе компаний, сделки которых интересовали комиссию, была и Fosun, писало агентство Bloomberg.

Китайцы очень осторожные, не хотят входить в воду, природу которой не понимают, они боятся корпоративных рисков, на которые не могут повлиять, рассуждает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. «Не думаю, что компании полностью разорвали соглашение и навсегда прекратили переговоры», – считает он. Покупателей на пакет найти сейчас сложно, и они могут попытать счастье позже. Сейчас есть много рисков, в том числе не понятно, кто конкретно подпадет под новые американские санкции, наверняка китайцы решили подождать, считает Сосновский.