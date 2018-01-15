«Роснефть» отозвала жалобу на аукцион «Алросы» по газовым месторождениям

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь

Сечин Сергей Портер / Ведомости

«Роснефть» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление об отзыве жалобы на действия «Алросы» при проведении открытого аукциона, сообщил представитель ФАС. Согласно закону о защите конкуренции «Роснефть» не имеет права повторно обжаловать условия аукциона, на который выставлены непрофильные газовые активы алмазодобывающей компании. В торгах, которые назначены на 19 февраля, смогут принять участие только две компании - «Новатэк» и ООО «Статус» (структура Газпромбанка).

Представитель «Роснефти» отметил, что компания отозвала претензии к «Алросе» в связи с тем, что больше не интересуется участием в аукционе на месторождения.

О проведении аукциона на непрофильные для себя газовые активы «Алроса» сообщила 25 декабря 2017 г. На торги выставлены две компании - «Геотрансгаз» и Уренгойская газодобывающая компания. Стартовая цена активов, выставленных единым лотом, была назначена в размере 30 млрд руб., задаток за участие со сроком внесения не позднее 10 января - 21 млрд руб. До 29 января претенденты должны подать заявку на участие в аукционе.

«Роснефть», с 2013 г. неоднократно заявлявшая об интересе к этим активам, сразу после объявления аукциона сообщила, что считает его условия «не соответствующими международным стандартам» и «заведомо неисполнимыми». Компания отправила в ФАС жалобу на условия торгов. 10 января ФАС сообщила, что жалоба «Роснефти» будет рассмотрена 15 января. Если ведомство сочтет условия аукциона дискриминационными, то может предписать их изменить, цитировал «Интерфакс» слова руководителя службы Игоря Артемьева. «Заявление об отзыве жалобы было получено центральным аппаратом ФАС России 12 января, в связи с чем жалоба, рассмотрение которой было до этого назначено на 15 января, оставлена без рассмотрения», - сообщил в понедельник начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев.

Ходатайства на приобретение «Геотрансгаза» и УГК подавали пять компаний: «Новатэк», Газпромбанк и сразу три структуры «Роснефти» - «РН-холдинг», «РН-газ» и «Башнефть». Задаток внесли только «Новатэк» и ООО «Статус», рассказывали «Ведомостям» источник, близкий к «Алросе», и собеседник, близкий к одному из организаторов аукциона.