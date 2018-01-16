Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Керимов отказался от $900 млн
Керимов-младший отказался продавать 10% акций «Полюса» китайским инвесторам
О сделке стороны договорились в мае, с тех пор компания подорожала на 15%
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Polyus Gold и Fosun договорились о сделке в мае 2017 г., а закрыть ее хотели до конца прошлого года
Polyus Gold
Polyus Gold, подконтрольная сыну сенатора Сулеймана Керимова, отказалась продавать 10% крупнейшего золотодобытчика России – «Полюса» – китайскому консорциуму во главе с Fosun, сообщили стороны. За 10% акций «Полюса» Fosun готова была заплатить $889 млн. Также китайские инвесторы должны были получить опцион на покупку еще 5% компании за $487,8 млн.
Polyus Gold и Fosun договорились о сделке в мае 2017 г., а закрыть ее хотели до конца прошлого года. Но условия подписанного соглашения не были исполнены, пишет Fosun. Polyus Gold расторгла договор, сообщает компания Керимова. Таким образом, ее доля в «Полюсе» останется неизменной – 82,44%.
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