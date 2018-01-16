Бизнес
Платный
Иван Песчинский| Виталий Петлевой|Александра Терентьева
Промышленность
Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Керимов отказался от $900 млн

Керимов-младший отказался продавать 10% акций «Полюса» китайским инвесторам

О сделке стороны договорились в мае, с тех пор компания подорожала на 15%

Polyus Gold, подконтрольная сыну сенатора Сулеймана Керимова, отказалась продавать 10% крупнейшего золотодобытчика России – «Полюса» – китайскому консорциуму во главе с Fosun, сообщили стороны. За 10% акций «Полюса» Fosun готова была заплатить $889 млн. Также китайские инвесторы должны были получить опцион на покупку еще 5% компании за $487,8 млн.

Polyus Gold и Fosun договорились о сделке в мае 2017 г., а закрыть ее хотели до конца прошлого года. Но условия подписанного соглашения не были исполнены, пишет Fosun. Polyus Gold расторгла договор, сообщает компания Керимова. Таким образом, ее доля в «Полюсе» останется неизменной – 82,44%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике