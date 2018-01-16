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Наталья Ищенко
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Новая реальность ритейла

Deloitte: интернет перестал быть приятным дополнением для торговли

Именно поэтому мировой ритейл так много инвестирует в онлайн и технологии

Мировая розничная торговля столкнулась с беспрецедентными переменами – к такому выводу пришли авторы ежегодного обзора компании Deloitte «Глобальные лидеры ритейла». «Покупатель – явный хозяин положения, технологии позволили ему быть всегда на связи и дали больше возможностей», – отмечается в исследовании. Наиболее проворные и быстрорастущие ритейлеры вроде Amazon и JD.com жертвуют прибыльностью, чтобы завоевать клиентов, новые рынки и стать лидером.

Американский Amazon продолжает оттеснять традиционных игроков, согласно Deloitte. Впервые ритейлер появился среди 250 крупнейших по обороту ритейлеров мира по итогам 2000 г. – тогда он занял 186-е место. В исследовании Deloitte за 2017 г. Amazon впервые попал в десятку, в этом году стал № 6. Тройка лидеров мировой торговли за год не изменилась: № 1 по-прежнему американская Wal-Mart Stores с оборотом $485,9 млрд (данные за полный 2016 год), на 2-м месте – Costco Wholesale (США, $118,7 млрд), тройку замыкает The Kroger Co. (США, $115,3 млрд).

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