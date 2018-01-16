«Р-Фарм» вместе с американцами построит в России центры генетической диагностики

Первый центр заработает в 2019 году

«Р-Фарм» создаст сеть центров функциональной и генетической диагностики Alamy / ТАСС

Один из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств - группа компаний «Р-Фарм» - создаст сеть центров функциональной и генетической диагностики, сообщил сайт RNS. Соглашение об этом подписано 9 января 2018 г. с американской компанией, специализирующейся на анализе генетических данных - Human Longevity, рассказал «Ведомостям» представитель «Р-Фарма». Контракт бессрочный, сумма сделки не разглашается.

Представитель Human Longevity пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Благодаря изучению человеческого генома можно создавать более эффективные лекарства, способные радикально повысить качество и продолжительность человеческой жизни, указывает представитель «Р-Фарма». «Мы купили у Human Longevity технологии и платим ей за их использование», - продолжает представитель российской компании, не раскрыв сумму.

«Р-Фарм» будет заниматься генетическими анализами для пациентов и на их основе сможет улучшить производство и подбор лекарств, знает человек, знакомый с планами компаний.

В России планируется построить два центра, добавил представитель российской фармкомпании: первый будет запущен в 2019 г. в Центральном федеральном округе, площадка пока не определена. Создание каждого центра будет стоить около $15 млн.

В 2016 г. выручка «Р-Фарма» составила 71,1 млрд руб. Компания является крупнейшим поставщиком лекарств государству: в 2016 г. у нее было 10,3% рынка, по данным Quintiles IMS.