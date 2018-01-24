Минэнерго выступило против поддержки зеленой энергетики за счет крупных потребителей
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С 2024 г. возобновляемая энергетика (ВИЭ) должна развиваться по рыночным принципам и на основе стимулирования спроса на электроэнергию, следует из письма Минэнерго в правительство от 29 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердил получение документа. Сейчас проекты ВИЭ поддерживаются за счет договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ, рассчитаны до 2024 г.) в европейской части России, на Урале и в Сибири. Для их финансирования Минэнерго предлагает использовать средства институтов развития, госгарантии по коммерческим кредитам, средства госфондов для долгосрочного (до 15 лет) софинансирования на возвратной основе. Привлечение средств фондов – распространенная практика поддержки ВИЭ в мире, говорит Наталья Порохова из АКРА: для пенсионных фондов это может быть интересно, если возврат средств будет осуществляться по принципу ДПМ. Привлечение госфинансирования фактически является квазисубсидией, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр.
Поддержка ВИЭ должна включать развитие изолированных энергосистем, неценовых зон, удаленных от сетевой инфраструктуры объектов, территорий, энергоснабжение которых субсидируется за счет ценовых зон или федерального бюджета, считает Минэнерго.
В ценовых зонах проекты ВИЭ проигрывают конкуренцию газовой генерации, особенно в преддверии запуска программы модернизации тепловых мощностей, говорит Скляр. Но в изолированных энергосистемах, где цены на электроэнергию высокие из-за дорогого топлива, ВИЭ конкурентоспособны, добавляет Порохова. Объем таких проектов вряд ли превысит 500 МВт, сомневается Алексей Жихарев из Vygon Consulting. Текущие проекты ВИЭ предполагают запуск около 1 ГВт солнечных и ветряных мощностей в год, говорит он: эффективность инвестиций может быть обеспечена за счет внутреннего спроса и увеличения целевых объемов ДПМ ВИЭ до 20 ГВт в течение 15 лет.
Указанные меры временные, реализуются не в рамках ДПМ и должны сокращаться при достижении целей, считает Минэнерго. Отказ от ДПМ ВИЭ поддержало Минэкономразвития, следует из письма. Минпромторг выступил за продление ДПМ, но с повышением требований по локализации. Их представители не ответили на запросы. Для инвесторов важно сохранить набранный темп технологического развития, условия локализации потребовали значительных вложений, а новые производства без продления мер поддержки будут обречены, отметил представитель Ассоциации предприятий солнечной энергетики: «Мы выступаем за продление ДПМ ВИЭ на новых, более конкурентных условиях – с увеличением доли выручки с рынка на сутки вперед». При продлении ДПМ экономия потребителей составит 100 млрд руб. в год за счет снижения цен на электроэнергию, оценивает он.