Минэнерго выступило против поддержки зеленой энергетики за счет крупных потребителей

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Возобновляемая энергетика должна развиваться по рыночным принципам Jean-Paul Pelissier / Reuters

С 2024 г. возобновляемая энергетика (ВИЭ) должна развиваться по рыночным принципам и на основе стимулирования спроса на электроэнергию, следует из письма Минэнерго в правительство от 29 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердил получение документа. Сейчас проекты ВИЭ поддерживаются за счет договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ, рассчитаны до 2024 г.) в европейской части России, на Урале и в Сибири. Для их финансирования Минэнерго предлагает использовать средства институтов развития, госгарантии по коммерческим кредитам, средства госфондов для долгосрочного (до 15 лет) софинансирования на возвратной основе. Привлечение средств фондов – распространенная практика поддержки ВИЭ в мире, говорит Наталья Порохова из АКРА: для пенсионных фондов это может быть интересно, если возврат средств будет осуществляться по принципу ДПМ. Привлечение госфинансирования фактически является квазисубсидией, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр.

Поддержка ВИЭ должна включать развитие изолированных энергосистем, неценовых зон, удаленных от сетевой инфраструктуры объектов, территорий, энергоснабжение которых субсидируется за счет ценовых зон или федерального бюджета, считает Минэнерго.