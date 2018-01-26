«Деловая Россия» выступила против предложений Минэнерго по обновлению тепловых электростанций
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Бизнес-сообщество предложило перенести сроки модернизации тепловых электростанций и снизить ее финансирование потребителями энергии. Об этом написал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян министру энергетики Александру Новаку («Ведомости» ознакомились с письмом от 24 января, его подтвердил человек, близкий к «Деловой России»). Ранее Минэнерго предложило за счет платежей энергорынка обновить до 2035 г. 76 ГВт (треть всех мощностей российской энергосистемы). Генерирующие компании оценивали, что на это потребуется не менее 1 трлн руб. Представитель Минэнерго не ответил на запрос, его коллега в «Деловой России» отказался от комментариев.
«Деловая Россия» представляет интересы предпринимателей, работающих в несырьевом секторе. Бизнес заинтересован в устойчивой работе электростанций и их своевременном обновлении, при этом производство электроэнергии является конкурентным видом деятельности, пишет Данилов-Данильян. При запуске договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для покрытия возможного дефицита энергии утверждалось, что после их завершения развитие рыночных отношений позволит энергетикам обеспечить необходимые ресурсы в рамках рыночного ценообразования, отмечает автор письма.
Программа ДПМ по строительству новых энергомощностей была начата в 2007 г. Основной ее принцип – гарантированный возврат инвестору вложенных средств в течение 15 лет с базовой доходностью 14%. До 2019 г. по ДПМ должно быть построено около 30 ГВт мощности (почти все уже введены), ее стоимость для потребителей составила 1,3 трлн руб.
Освобождающиеся после завершения ДПМ платежи планируется использовать для финансирования программы модернизации мощностей. При этом на длительном горизонте времени, вплоть до 2023 г., в единой энергосистеме России сохраняются значительные избытки мощности, отмечает Данилов-Данильян: в «Схеме и программе развития энергосистемы на 2017–2023 гг.», утвержденных Минэнерго, отмечается, что избыток мощности в 2023 г. составит более 26 ГВт.
Но несмотря на это, Минэнерго предлагает вновь ввести механизм, аналогичный программе ДПМ для дополнительных сборов с бизнеса, на этот раз для обновления генерирующих объектов, передает автор письма недовольство бизнеса. Значительный рост цен на электроэнергию в 2017 г. вызвал негативную реакцию бизнеса, пишет он. В августе «Совет рынка» отмечал, что средний рост цен на мощность во втором полугодии 2017 г. составит 15%. Среднегодовой темп роста на ближайшие годы будет на уровне 18%, оценивали в «Сообществе потребителей энергии» (представляет интересы крупных промышленных потребителей).
В предыдущие годы Минэнерго сделало ощутимые шаги к повышению доступности энергетической инфраструктуры, но приемлемые и предсказуемые цены на электроэнергию и мощность являются не менее важным условием поддержки предпринимательства и развития бизнеса в России, отмечает Данилов-Данильян. Прогнозируемый рост цен на электроэнергию и мощность из-за платежей за ввод новых электростанций и различных видов перекрестного субсидирования увеличивает финансовую нагрузку на энергоемкие производства, снижает конкурентоспособность производимой продукции и в результате отрицательно сказывается на инвестиционном климате и деловой активности, перечисляет он последствия.
Поставить рынок электроэнергии полностью на рельсы конкуренции – правильное предложение, уход от избыточного госрегулирования будет в интересах всех сторон, соглашается директор по электроэнергетике Vygon Consulting Алексей Жихарев. Но действующая модель рынка построена таким образом, что если бы в энергосистеме не было избытка, то цена на мощность выросла бы и привела бы к дополнительным платежам потребителей в размере 50 млрд руб. в год, оценивает эксперт.