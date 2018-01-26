«Деловая Россия» выступила против предложений Минэнерго по обновлению тепловых электростанций

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Бизнес-сообщество предложило перенести сроки модернизации тепловых электростанций Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнес-сообщество предложило перенести сроки модернизации тепловых электростанций и снизить ее финансирование потребителями энергии. Об этом написал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян министру энергетики Александру Новаку («Ведомости» ознакомились с письмом от 24 января, его подтвердил человек, близкий к «Деловой России»). Ранее Минэнерго предложило за счет платежей энергорынка обновить до 2035 г. 76 ГВт (треть всех мощностей российской энергосистемы). Генерирующие компании оценивали, что на это потребуется не менее 1 трлн руб. Представитель Минэнерго не ответил на запрос, его коллега в «Деловой России» отказался от комментариев.

«Деловая Россия» представляет интересы предпринимателей, работающих в несырьевом секторе. Бизнес заинтересован в устойчивой работе электростанций и их своевременном обновлении, при этом производство электроэнергии является конкурентным видом деятельности, пишет Данилов-Данильян. При запуске договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для покрытия возможного дефицита энергии утверждалось, что после их завершения развитие рыночных отношений позволит энергетикам обеспечить необходимые ресурсы в рамках рыночного ценообразования, отмечает автор письма.