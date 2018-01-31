ВТБ разрешил ННК экс-президента «Роснефти» два года не платить по кредиту
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ВТБ в конце прошлого года рефинансировал кредит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали человек, близкий к ННК, два сотрудника кредиторов компании и человек, знающий условия реструктуризации. Все они говорят, что ННК в ближайшие два года не будет платить проценты за пользование кредитом. Три собеседника отмечают, что это касается и тела долга: по словам двух из них, это 230 млрд руб. ($4,1 млрд по текущему курсу), третий говорит о $4 млрд. Кредит привлекался в 2014 г. на покупку Alliance Oil (сумма сделки не раскрывалась).
«Мы действительно предоставляли заем ННК, когда та покупала Alliance Oil у Мусы Бажаева, – отметил председатель правления ВТБ Андрей Костин, добавив, что сейчас речь идет о реструктуризации кредита. – Мы работаем с компанией». Представитель банка не стал обсуждать условия: «Мы не комментируем клиентскую информацию» – и подчеркнул, что сейчас «у компании нет неисполненных обязательств перед ВТБ» по кредитам.
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