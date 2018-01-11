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Худайнатов создал новую газодобывающую компанию

Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов создал новую газодобывающую компанию. ООО «Саратовгаздобыча» зарегистрировано в Москве 27 декабря 2017 г. по тому же адресу, что ННК и другие структуры Худайнатова, с уставным капиталом в 100 000 руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Помимо добычи природного газа в списке основных видов деятельности «Саратовгаздобычи» - добыча нефти и попутного нефтяного газа, производство нефтепродуктов, строительство зданий, транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Лицензий на добычу у нее пока нет.

Худайнатову принадлежит 100% «Саратовгаздобычи» (99% через «ННК-развитие»). Он же является президентом новой компании.

В Саратовской области уже работает небольшая структура ННК - «ННК-Саратовнефтегаздобыча», которая имеет лицензии на Калужский, Южно-Мечеткинский, Денисовский, Спартаковский, Коптевский и Новокоптевский углеводородные участки. Добыча газа компании в 2017 г. составила 433,4 млн куб. м, нефти - 18 000 т. По состоянию на декабрь прошлого года «ННК-Саратовнефтегаздобыча» находилась в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц.

Худайнатов в прошлом году начал реорганизацию активов, избавляясь от бренда ННК. «Дочка» ННК - «ННК-актив» - была переименована в «Нефтегазхолдинг», президентом компании стал сам Худайнатов. В новом названии компании присутствует слово «холдинг», тогда как компания является одним из дочерних предприятий головной Alliance Oil.

Свой основной актив «ННК - Хабаровский НПЗ» Худайнатов перевел на баланс новой компании АО «Нефтепереработка». Одновременно он переписал три сбытовые «дочки» ННК - «ННК-Хабаровскнефтепродукт», «ННК-Бункер» и «ННК-Байкалнефтепродукт» - на другую новую структуру АО «Сбытовой центр». Обе компании - «Нефтепереработка» и «Сбытовой центр» - были созданы в конце июля прошлого года. В августе была создана новая трейдинговая структура «Нефтегазхолдинга» - ООО «Нефтепродукт трейд».

Кроме того, Томская «ННК-ВТК» отказалась от приставки ННК и теперь называется просто ВТК (Восточная транснациональная компания). Позже осенью «Югорская нефть», которая интересовалась крупнейшим Эргинским месторождением в Ханты-Мансийском автономном округе с запасами свыше 100 млн т нефти, через полгода существования сменила название на «ТРИЗ-нефть».

Все новые компании зарегистрированы в Москве по тому же адресу, что и ННК.

Независимая нефтегазовая компания создана экс-президентом «Роснефти» Худайнатовым в конце 2012 г. В 2014 г ННК купила у семьи Бажаевых Alliance Oil Company, которая стала крупнейшим активом компании. Добыча нефти холдингом Худайнатова - более 2 млн т в год.