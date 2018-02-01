В России слишком трудно взимать долги

Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Лучшие и худшие должники в мире

Ярослав Чингаев для Ведомостей

В Саудовской Аравии зарубежным кредиторам сложнее всего добиться возврата долгов, не выплаченных компаниями, показало исследование Euler Hermes. За ней идут ОАЭ, Малайзия и Китай, замыкает пятерку Россия.

Euler Hermes страхует кредиторов от риска невозврата займов, и у нее работает 400 коллекторов в 35 странах. Именно опыт их работы лег в основу рейтинга, куда в итоге включено 50 стран, на долю которых приходится 90% мирового ВВП. Сложности взимания корпоративных долгов проанализированы в трех областях: система платежей в стране (сроки, методы, условия платежей, регулирующие нормы); работа судов (длительность процедур, шансы на успех, защита прав собственности, решения о дефолте, альтернативные методы урегулирования споров); процедура банкротства (внесудебные соглашения, процедуры реструктуризации и ликвидации, приоритетность кредиторов, отмена предыдущих сделок). По результатам анализа страны разбиты на четыре группы (см. график), им присвоен балл от 0 (минимальная сложность взыскания) до 100 (максимальная).

Чаще всего коллекторы жалуются, что почти во всех странах мало шансов вернуть долг, если процедура банкротства уже началась, сказано в исследовании. Процедура банкротства – главный фактор, объясняющий сложность или простоту взыскания, его вклад в общую оценку составляет 51%, отмечает Euler Hermes. Вклад работы судов – 31%, системы платежей – 18%.

В России процедуры банкротства следует избегать, отмечает Euler Hermes. Процедура ликвидации является основной (в США, например, неплатежеспособные компании обычно получают защиту от кредиторов и реструктурируют долг), владельцам необеспеченных кредитов мало что светит. Суды действуют эффективно, когда долг очевиден и не оспаривается, но в противном случае судебные процедуры могут быть сложны; нет упрощенной процедуры, нельзя полагаться на альтернативные методы разрешения долговых споров, чтобы избежать суда. В сфере платежей компании часто их задерживают (период погашения дебиторской задолженности в среднем составляет 3-60 дней, но в некоторых отраслях может быть 60-90 дней) и имеют сложную юридическую структуру.

«В Саудовской Аравии выплаты обычно происходят не ранее чем через 90 дней, а судебные разбирательства чрезвычайно долгие и неопределенные. Они также дороги, а выполнение их решений трудно обеспечить», – говорит Дженнифер Баерт, которая руководит взиманием долгов в Euler Hermes. В Китае взимать долги сложно из-за административной структуры. «Там много языков и провинций, в каждой из которых разная система, что мешает быстрому взиманию долгов», – говорит она.

Избранные страны в рейтинге Euler Hermes

США заняли 18-е место из-за сложности судебной системы и относительно хорошей защиты должников, которую обеспечивает местная процедура банкротства. Добиться возврата долга в таких странах, как Сенегал, Колумбия и Бразилия, легче.

Проще всего коллекторам работать в странах Евросоюза благодаря эффективной деятельности судов. Восемь из 10 стран по легкости взимания долгов – страны ЕС, самые благоприятные для коллекторов страны – Швеция, Германия, Ирландия, Финляндия и Нидерланды.