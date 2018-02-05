Как сэкономить на ремонте старых электростанций
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Основным вызовом для российской энергетики в ближайшие годы станет необходимость масштабных инвестиций в модернизацию десятков тепловых электростанций, пишут в своем исследовании эксперты фонда «Сколково». Эти станции были введены в строй 40–50 лет назад и почти исчерпали свой ресурс. Правительство планирует обновить их, используя аналоги договоров о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций с доходностью 14%). Но количество станций, которые необходимо модернизировать, может быть существенно снижено благодаря развитию распределенной энергетики – станций, которые подключены непосредственно к потребителям, следует из исследования.
В 2025–2035 гг. в России потребуется вывести из эксплуатации, реконструировать или заменить новыми мощностями около 70 ГВт наиболее изношенных ТЭС, соглашаются в «Сколково» с оценками Минэнерго. По оценкам энергокомпаний, потребителям это обойдется не менее чем в 1 трлн руб. При этом к 2035 г. потребность в мощности увеличится на 35–47 ГВт, прогнозируют в «Сколково». Из них 14,4 ГВт будут восполнены за счет ввода новых АЭС, ГЭС и объектов возобновляемой энергетики (ветряные, солнечные электростанции). Строящиеся ТЭС до 2020 г. обеспечат еще 6,1 ГВт. Таким образом, остающаяся потребность в генерирующих мощностях к 2035 г. составит 54–66 ГВт, посчитали в «Сколково».
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