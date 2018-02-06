Siemens счел бесперспективной газовую генерацию в Европе

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В России спросу на газовые турбины пока ничего не угрожает Максим Стулов

Мировой рынок газовых турбин продолжит свое существование, но станет меньше и будет сконцентрирован не в Европе, а в Америке, Китае и на Ближнем Востоке, заявил на годовом собрании акционеров Siemens президент концерна Джо Кайзер. Его слова приведены в сообщении немецкой компании. Так Кайзер объяснил акционерам Siemens необходимость сократить в течение 2–5 лет 3000 рабочих мест на заводах компании, производящих турбины для топливных электростанций (газовых, угольных).

Эффективные газовые электростанции – ключевые компоненты любой успешной энергосистемы, сказал Кайзер. «И мы хотим играть ведущую роль здесь», – заверил он акционеров Siemens, поэтому компания также инвестирует в 3D-печать лопастей турбин и увеличение эффективности больших турбин.

Но проблема снижения спроса на газовые турбины не только проблема Siemens, подчеркнул Кайзер: это последствие масштабного – более 40% – снижения спроса на газовое энергооборудование на мировом рынке и падения цен на него на 30%. В Германии, например, спрос почти отсутствует, сказал топ-менеджер.

Возможное падение спроса на оборудование для газовой генерации не обязательно сразу же выльется в падение количества генерирующих мощностей: например, средний срок службы газовой турбины составляет не менее 15–20 лет, отмечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Основной поставщик газа в Европу – «Газпром», его доля в 2017 г. достигла рекордных 33%, а в 2018 г. концерн рассчитывает на продолжение роста. Поэтому у газа в Европе неплохое будущее, по крайней мере в ближайшие 10–15 лет, уверен Маринченко. Больше всех газа потребляют энергетики, а Германия – крупнейший европейский клиент «Газпрома». В 2017 г. на нее пришлось почти 30% экспорта российского газа (53,4 млрд куб. м).

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