«Дикси» перетянет покупателей из пекарен

Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: «Дикси» отправилась в булочную

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Спрос на хлеб снижается Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный российский ритейлер «Дикси» начал закупать продукцию у малых пекарен для одноименных магазинов у дома, рассказал «Ведомостям» представитель компании Владимир Русанов. До сих пор почти весь хлеб – 98% ассортимента – в «Дикси» поставляли крупные хлебозаводы. Причина такого решения – изменения в спросе, пояснила коммерческий директор сети «Дикси» Марина Ратникова: покупатели чаще выбирают выпечку, сделанную вручную по домашним рецептам в семейных пекарнях.

Последние несколько лет продажи хлебобулочных изделий в «Дикси» падали – ежегодно примерно на 5% в весе, уточнил Русанов. Другой крупный игрок – «Ашан» подтверждает снижение продаж хлебобулочных изделий. Правда, по словам директора по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Марии Курносовой, оно незначительное и связано с «общей тенденцией снижения потребительской активности на рынке».

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