Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: У «Газпрома» большие планы на Европу

«Газпром» на треть увеличил долю на европейском рынке газа

За пять лет его доля выросла с 26 до 35%

В прошлом году «Газпром» поставил «абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю советской и российской газовой промышленности», сообщил 6 февраля на встрече с инвесторами в Нью-Йорке зампред правления компании Александр Медведев. Поставки достигли 194,4 млрд куб. м газа, добавил он. Свою рыночную долю «Газпром» оценивает в 34,7%, говорится в презентации компании (официальные данные по потреблению газа в Европе в 2017 г. еще не опубликованы). Последний раз этот показатель снижался в 2012 г. и составил 26%. С тех пор был почти непрерывный рост. Всего же за пять лет доля «Газпрома» на рынке Европы увеличилась на 9 п. п., или на 34%.

Рост поставок связан с увеличением потребления газа в Европе, указывает Медведев. Но доля российской компании растет быстрее рынка, подчеркнул он. При этом «Газпром» ожидает роста импорта газа в Европу к 2035 г. на треть или даже в 1,5 раза до 393–459 млрд куб. м в год. Удобная контрактная модель и гибкость в маршруте доставки газа позволят компании и дальше наращивать присутствие в Европе, уверен Медведев. Серьезной конкуренции с остальными, в первую очередь американскими производителями газа «Газпром» не ожидает.

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