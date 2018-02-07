«Норникель» и «Русская платина» вложат 250 млрд рублей в месторождения на Таймыре

Президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Русской платины» Муса Бажаев PhotoXPress

«Норникель» и «Русская платина» будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, никеля и меди, из-за права обладать которыми компании спорили шесть лет назад. Соглашение об этом в среду в Красноярске подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Русской платины» Муса Бажаев. Совокупные инвестиции оцениваются в 250 млрд руб.

Компании собираются до конца 2018 г. создать на паритетной основе совместное предприятие. «Норникель» внесет в его капитал лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – лицензии на Черногорское месторождение и «Норильск-1». Все месторождения – это залежи вкрапленных полиметаллических руд в Норильском промышленном районе. Суммарные запасы новой компании составят около 4300 т металлов платиновой группы и 6,3 млн т никеля – это самый масштабный проект разработки месторождений металлов платиновой группы в мире, подчеркивает представитель «Норникеля». Переработка этих руд позволит ежегодно производить 70–100 т металлов платиновой группы (от 2,78 млн до 3,31 млн унций), говорится в сообщении «Норникеля». Кроме этого СП сможет производить 50 000 т никеля в год, добавил представитель компании. Для сравнения: «Русская платина» в 2017 г. на прииске «Кондер» добыла примерно 44 939 унций платины, «Норникель» – 670 000 унций платины и 2,78 млн унций палладия.

Новая компания будет третьим в мире производителем металлов платиновой группы, подчеркнул Потанин. На первом этапе «Норникель» предоставит новой компании заем, рассказал он. Сумму Потанин не назвал, сказав, что она будет определена после подготовки ТЭО проекта. Потанин объяснил, что будет справедливо предоставить новой компании заем, так как «Русская платина» уже инвестировала значительные средства в развитие своих активов. Бажаев уточнил, что «Русская платина» вложила «несколько сотен миллионов долларов». Президент «Норникеля» также отметил, что его включение в «кремлевский список» никак не отразилось на способности компании привлекать финансирование, в том числе и в зарубежных, европейских и американских, банках.

Инвестиционное решение партнеры планируют принять в 2019 г. Работы предполагается начать в 2020 г. По условиям лицензии добыча на Черногорском должна начаться в 2022 г., на «Норильске-1» – в 2023 г., а на Масловском – в 2018 г. (об этом представитель компании говорил в 2016 г.).

СП будет привлекать проектное финансирование, подчеркнул Потанин. В сентябре 2017 г. представитель «Русской платины» рассказывал «Ведомостям», что разработка Черногорского месторождения и «Норильска-1» оценивается в $6,2 млрд. В 2015 г. «Норникель» говорил о том, что намерен потратить на разработку Масловского месторождения 85 млрд руб. ($1,3 млрд по курсу на тот момент). Потанин оценил совокупные инвестиции в проект в 250 млрд руб. ($4,4 млрд по текущему курсу). Предварительное ТЭО проекта предполагает строительство не только обогатительного производства, но и металлургического, рассказал президент «Норникеля».

«Ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объемам производства, так и по рентабельности», – отметил Потанин. «Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимых в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точек зрения», – рассказал Бажаев.

Из-за «Норильска-1» «Норникель» и «Русская платина» поссорились в 2012 г. Тогда Роснедра провели конкурс на право разработки этого месторождения. Победу одержала «Русская платина», которая прежде в Норильском промышленном районе не работала, а лишь владела там лицензией на право разработки Черногорского месторождения меди, никеля и платиноидов. «Норникель» несколько лет пытался оспорить решение Роснедр, но безуспешно. Год спустя «Норильск-1» решением премьера Дмитрия Медведева был отдан «Русской платине». За это время «Русская платина» не раз жаловалась, что «Норникель» чинит ей препятствия в работе: не дает доступа к инфраструктуре. Теперь все разногласия улажены – СП будет пользоваться инфраструктурой «Норникеля».