Оператор «Северного потока – 2» может потребовать компенсации у ЕС

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Nord Stream 2 AG уже заключил контракты на сумму около $5,8 млрд, сообщается на сайте оператора проекта. Эти средства инвестировались в проект на основе действующего законодательства ЕС Nord Stream 2

«Если изменение существующего закона ЕС приведет к негативным для нас последствиям, может возникнуть вопрос о компенсации», – сообщил изданию WirtschaftsWoche исполнительный директор Nord Stream 2 AG (100% принадлежит «Газпрому») Маттиас Варниг. Поводом для обращения в суд может стать утверждение поправок в Газовую директиву с попыткой ее применения к «Северному потоку – 2», который «Газпром» планирует построить к концу 2019 г. Стоимость проекта – $9,5 млрд. Nord Stream 2 AG уже заключил контракты на сумму около $5,8 млрд, сообщается на сайте оператора проекта.

Эти средства инвестировались в проект на основе действующего законодательства ЕС, подчеркнул Варниг. Утверждение поправок после того, как значительная часть инвестиций уже сделана, может быть поводом для разбирательства, следует из его слов. В декабре мнение, что в случае принятия поправок для «Северного потока – 2» будет правильным сделать исключение, высказывала Германия.

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