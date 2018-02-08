ТМК отложила IPO своей американской дочерней компании

TMK не отменила размещение американской «дочки», а лишь перенесла его TMK

В связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке США российский производитель труб - ТМК Дмитрия Пумпянского отложила первичное размещение акций (IPO) своей американской «дочки» TMK Ipsco, говорится в сообщении последней.

«Несмотря на большой интерес инвесторов, Ipsco отложила свое IPO из-за неблагоприятных рыночных условий. Американский рынок акций в начале недели продемонстрировал рекордную волатильность, что послужило причиной отмены или переноса ряда IPO на рынке США», - отметил заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович.

Он подчеркнул, что TMK не отменила размещение американской «дочки», а лишь перенесла его. «Документы, поданные и согласованные американским регулятором, продолжают быть действительными», - подтвердил он.

Падение в понедельник, 5 февраля, на Уолл-стрит стало самым значительным с августа 2011 г., когда рынки переживали из-за снижения кредитного рейтинга США. Индекс S&P 500 упал на 4,1%, по итогам дня котировки выросли лишь у двух компаний. Dow Jones потерял рекордные в своей истории 1175 пунктов, что в процентном отношении составило 4,6% (в пятницу он уже падал на 666 пунктов, или 2,5%).

К падению привел целый ряд факторов. Улучшение ситуации на рынке труда США, где безработица и так чрезвычайно низка, и ускорение роста зарплат до 2,9%, повышение процентных ставок ФРС; разочаровывающие результаты Apple, взлет доходностей 10-летних казначейских облигаций США выше 2,6%. Кроме этого в пятницу председатель ФРС США Джанет Йеллен покинула свой пост, а в понедельник на него заступил Джером Пауэлл. Хотя Пауэлл всячески давал понять, что продолжит проводить осторожную и максимально прозрачную политику Йеллен, «простой факт заключается в том, что мы не знаем, как кто-то будет реагировать на кризис, пока тот не случится, писал Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

Американские рынки продолжают падать третий день, поскольку коррекция еще не закончилась и рынки по-прежнему отыгрывают возможно более активное повышение ставки ФРС.

ТМК объявила о плане привлечь $535 млн при размещении TMK Ipsco в начале прошлой недели. При этом планировалось, что ТМК продаст 15,8 млн акций, а еще 7,4 млн продаст Ipsco из нового выпуска.

Североамериканский дивизион ТМК состоит из 10 заводов в США и двух в Канаде. ТМК Ipsco производит сварные и бесшовные трубы из углеродистой стали преимущественно для нефтегазовой отрасли, а также трубы с премиальными резьбовыми соединениями семейства Ultra и нефтепромысловый инструмент. Ipsco компания приобрела в 2008 г. Bloomberg оценивало покупку в $1,18 млрд. На долю ТМК Ipsco за девять месяцев 2017 г. пришлось 21,6% в структуре выручки компании и 16,2% в структуре EBITDA.

ТМК Ipsco и ТМК планировали направить вырученные от IPO деньги на снижение долговой нагрузки и общие корпоративные цели. Выручка ТМК Ipsco за IV квартал 2017 г. составит $313–332 млн, чистая прибыль компании будет в пределах $20,7–29,2 млн. Скорректированная EBITDA – $38,2–46,3 млн, привела данные ТМК. На 30 сентября чистый долг ТМК был $2,7 млрд – более 4 EBITDA. Ее цель – снизить долговую нагрузку до 2,5 EBITDA.

В прошлый понедельник минфин США опубликовал «кремлевский список», в который попали все министры действующего российского правительства, а также все бизнесмены России с состоянием более $1 млрд. По мнению составителей списка, эти люди приближены к президенту России Владимиру Путину. Среди бизнесменов был в том числе и Пумпянский.

Попадание список не означает немедленного введения санкций против его фигурантов. Однако, как говорит «Ведомостям» источник в одной из консалтинговых компаний «большой четверки», банки и инвесторы напряженно отреагировали на этот список: «Формальных санкций хотя и нет, но они скорее всего будут опасаться иметь дело с людьми, попавшими в список».