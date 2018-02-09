Группа «Сумма» останется без представителей в совете директоров крупнейшего порта

Она не смогла выдвинуть своих кандидатов в НМТП

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НМТП - ведущий порт России по грузообороту и финансовым показателям Денис Абрамов / Ведомости

Совет директоров крупнейшей стивидорной компании России НМТП может лишиться представителей одного из совладельцев – группы «Сумма» Заявудина Магомедова. В четверг директора НМТП утвердили список кандидатов в совет для голосования на внеочередном собрании 5 марта.

В нем нет ни одного представителя «Суммы», которая на паритетных началах с «Транснефтью» через кипрский Novoport Holding владеет 50,1% НМТП. Сейчас у «Суммы» в совете двое из семи директоров – гендиректор группы Лейла Мамедзаде и член совета директоров Александр Потапушин. Росимущество (владеет 20% НМТП) выдвинуло в новый совет руководителя Дмитрия Пристанскова и директора департамента Александра Тихонова (сейчас в совете два представителя). А «Транснефть», «дочка» которой напрямую владеет 10,5% НМТП, номинировала пятерых: гендиректора НМТП Сергея Киреева, первого вице-президента «Транснефти» Максима Гришанина, вице-президентов Сергея Андронова и Рашида Шарипова, а также замдиректора департамента Николая Платонова (монополию представляют трое).

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