Финский торговый холдинг Kesko собирается покинуть Россию

Он ведет переговоры с Leroy Merlin о продаже сети магазинов для дома и ремонта «К-раута»

Евгений Егоров / Ведомости

Финская Kesko сообщила о намерении продать большую часть магазинов для дома и ремонта в России французской Leroy Merlin. В России Kesko, по ее данным, управляет 14 DIY-магазинами «К-раута» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Калуге и Ярославле. Представитель Leroy Merlin в России отказался от комментариев.

Холдинг Kesko с выручкой 10,7 млрд евро в 2017 г. объединяет предприятия по производству продуктов питания, сельскохозяйственного оборудования, а также сети по продаже продуктов питания, товаров для дома и автомобилей. В России компания работает с лета 2005 г., когда она купила магазины «Строймастер» в Петербурге. Впоследствии на их базе стала развиваться сеть магазинов для дома и ремонта «К-раута». В 2011 г. Kesko открыла сеть продовольственных магазинов «К-руока» и спортивных товаров «Интерспорт».

В разгар кризиса, начавшегося в 2014 г., Kesko заявила о возможной приостановке развития бизнеса в России. «Коррупция, непредсказуемость официальных лиц, неожиданные изменения законов и операционной среды осложняют ведение бизнеса в России», – писал финский холдинг в отчетности за 2014 г. Также компания отмечала высокий уровень неопределенности вокруг экономики страны и значительно возросшие политические и страновые риски. А в 2016 г. Kesko продала сначала магазины «Интерспорт», а затем и продуктовый бизнес. Магазины «К-руока» и несколько земельных участков в Москве и Ленинградской области за 11 млрд руб. приобрела сеть «Лента».

Продавец товаров для дома и ремонта «К-раута» остается единственным бизнесом финского холдинга в России. Kesko обещает сообщить об итогах переговоров с Leroy Merlin. Последняя – крупнейший DIY-ритейлер в России, по данным «Infoline-аналитики».

Если договориться не удастся, финская компания продолжит развивать бизнес в России, говорится в сообщении Kesko.