Каршеринг «Делимобиль» начал работать в Чечне

Сервис аренды автомобилей «Делимобиль» запустился в Грозном Елена Афонина / ТАСС

Поминутный сервис аренды автомобилей «Делимобиль» запустился в Грозном, говорится в сообщении компании. В столице Чечни появилось 30 автомобилей Hyundai Solaris, начать и завершить аренду можно в черте города, а перемещаться – практически по всей территории республики, рассказал заместитель гендиректора «Делимобиля» Станислав Грошов.

Сейчас «Делимобиль» работает только в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Население Грозного чуть меньше 300 000 человек. Чечня не отличается высокими доходами населения. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в республике в ноябре 2017 г. составляла 22 600 руб. Это третий с конца показатель в России. Хуже только в Дагестане и Ингушетии. Уровень безработицы в Чечне 2016 г. был вторым в стране – 15,8%. Больше было только в Бурятии.

Грошов говорит, что большой интерес к запуску сервиса проявили власти Чечни: они заинтересованы в активном развитии транспорта, а также обеспечивают сервису информационную поддержку.

Сегодня в Грозном нет ни одного оператора каршеринга и федерального агрегатора такси. Например, YouDrive не планирует запуск в Чечне, отметил гендиректор сервиса Борис Голиков. BelkaCar также пока не рассматривает этот регион. «Яндекс.Такси» в Чечне не представлен, но планирует рано или поздно сюда выйти, поскольку компания хочет обеспечить 100%-ное покрытие по стране своим сервисом, отметил представитель «Яндекса».

Да и в целом пока приход федеральных сетей в Чеченскую Республику – редкость. Например, здесь пока работают только «Лента», «Детский мир», «Эльдорадо» и «Евросеть».