Почему Сергей Галицкий расстался с «Магнитом»

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Сергей Галицкий отходит от управления «Магнитом», не дожидаясь продажи акций Евгений Разумный / Ведомости

Основной акционер второго по величине в России ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий решил продать почти всю свою долю ВТБ. Соглашение о продаже 29,1% «Магнита» предприниматель и президент – предправления госбанка Андрей Костин подписали 16 февраля на инвестиционном форуме в Сочи и тут же лично объявили о сделке. Галицкому это мероприятие далось непросто. Он не сразу смог заговорить, попросил воды, а его голос во время короткой речи не раз предательски дрожал.

Предприниматель заявил, что возглавлял компанию 25 лет, но «надо что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже «Магнита» он назвал непростым, но, по его словам, у него и акционеров разные взгляды на развитие компании. Сделка с ВТБ – лучшее решение, поскольку у банка большие амбиции, подчеркнул Галицкий. «Дальше «Магнит» пойдет без меня», – заключил бизнесмен.

У Галицкого останется 3% ритейлера. Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой. Ходатайство еще не поступало, сообщил представитель службы в пятницу вечером.

Ценник «Магнита»

Клуб и парк от Галицкого Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 г., с тех пор он остается его президентом. Тогда же заработала и Академия ФК «Краснодар», где дети учатся играть в футбол. Всего у школы около 20 филиалов по всему Краснодарскому краю, где учится более 10 000 воспитанников. По оценкам Forbes, в клуб Галицкий инвестировал $400 млн, а в академию – $90 млн. ФК «Краснодар» за три года преодолел путь из низшего дивизиона в премьер-лигу. Наилучший результат – 3-е место в премьер-лиге (сезон 2014/15). Сейчас клуб идет на 4-м месте в турнирной таблице РФПЛ. Сначала команда Галицкого играла на стадионе «Кубань», но в 2013 г. бизнесмен решил построить собственный домашний стадион. Примерно за 20 млрд руб. и три года Галицкий отстроил арену «Краснодар», которая, как признавал он сам, «никогда не окупится». Стадион стал третьим в рейтинге лучших арен 2016 г., согласно stadiumdb.com. Его называют лучшим стадионом в России и Восточной Европе. Первый матч на «Краснодаре» состоялся 9 ноября 2016 г. между сборными России и Коста-Рики. Согласно порталу «Югополис», на товарищеский матч были распроданы практически все билеты. На этом миллиардер останавливаться не стал. В ноябре 2016 г. началось строительство парка рядом со стадионом. В народе парк прозвали «Зарядье от Галицкого», он был полностью построен на деньги бизнесмена. Сумму строительства и расходы на содержание парка Галицкий не раскрывает. По оценкам Forbes, парк обошелся ему в 4 млрд руб. (для сравнения: «Зарядье» стоило московскому бюджету 14 млрд руб.). Парк заработал для посещения в сентябре 2017 г., его площадь – 22,7 га. Галицкий утверждал, что открыл парк до окончания всех работ (они завершатся весной 2018 г.), чтобы как можно скорее дать горожанам новое место для отдыха. В 2016 г. Галицкий также инвестировал в благоустройство ул. Солнечной в Краснодаре, где создали небольшой парк. В 2016 г. у городских властей не хватило средств на завершение реконструкции кинотеатра «Аврора», летом 2017 г. стало известно, что проект будет завершен на деньги Галицкого. По оценкам Forbes, бизнесмен потратит на него $8,5 млн. Свернуть Прочитать полный текст

За акции «Магнита» ВТБ заплатит 138 млрд руб. Получается, что бумаги достанутся банку с дисконтом в 4% к закрытию торгов на Московской бирже накануне – 15 февраля. По словам Костина, это одна из крупнейших сделок по слиянию и поглощению в этом году. Вся сумма будет выплачена в денежной форме в день закрытия сделки, сообщил «Магнит».

Для инвесторов новость о продаже «Магнита» явилась шоком. В пятницу котировки компании рухнули на Лондонской бирже на 10%, на Московской – на 7,8%.

«Магнит» наряду со Сбербанком – две наиболее популярные российские бумаги, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Но с точки зрения корпоративного управления сделка «структурирована безобразно», заявил он. Как рассуждает Кривошапко, по сути, ВТБ приобретает контроль, а закон требует при покупке более 30% акций компании делать предложение о выкупе бумаг миноритариям. «Они же специально купили чуть меньше, чтобы его не делать. Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка, – заявил Кривошапко. – Это говорит о том, что он плевать хотел на рынок и на миноритариев, это плевок в лицо всем инвесторам».

Prosperity – миноритарный инвестор «Магнита», пояснил Кривошапко «Ведомостям». «У нас очень небольшая доля, но мы добивались равного отношения ко всем инвесторам и в гораздо более маленьких компаниях», – добавил инвестор. Пока, по словам Кривошапко, фонд изучает, как ему поступать в дальнейшем в связи со сделкой ВТБ и ритейлера.

С позицией Prosperity согласен другой миноритарий «Магнита» – «ТКБ инвестмент партнерс», говорит его управляющий директор Владимир Цупров.

Не лучший покупатель

То, что покупателем стал ВТБ, – «огромный минус для части иностранных инвесторов», считает Цупров. Госбанку, может, и удастся восстановить рост бизнеса ритейлера, рассуждает он. Но на фондовом рынке может образоваться огромный навес, опасается он: «Около 10–15% капитала «Магнита» может встать на выход из актива».

Первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев не считает, что сделка вызовет отток зарубежных фондов: «[Например] у Сбербанка, который тоже под санкциями, огромное количество иностранных инвесторов». Но мотивация инвесторов «Магнита» была совершенно иная, чем, например, мотивация инвесторов Сбербанка, не согласен Цупров.

Большая доля ценности «Магнита» для инвесторов строилась на конкретной вещи, поясняет инвестор: они покупали бумаги, так как верили в Галицкого. «Сейчас им вместо Галицкого предлагают менеджмент ВТБ, который в качестве вишенки на торте находится под санкциями: и некоторые менеджеры, и сам банк».

Как расторговался «Магнит»

Для инвесторов краснодарец Галицкий был примером «русского Сэма Уолтона» – основателя крупнейшего мирового ритейлера Wal-Mart. Бизнес Галицкого начинался с дистрибуции косметики и товаров бытовой химии в 1994 г., во второй половине 1990-х гг. он открыл первые продовольственные магазины. В отличие от конкурентов «Магнит» не стремился сразу завоевать Москву и Петербург, а пошел по небольшим городам и региональным центрам, оставаясь прибыльным и выплачивая дивиденды.

«Магнит» сознательно старался избегать двух столиц, объяснял в середине 2000-х гг. «Ведомостям» близкий к компании человек. Российские розничные сети тогда еще только-только начинали развиваться. Между тем доходы населения и спрос росли, поэтому на рынке царило ожидание, что вот-вот в Россию придут крупные зарубежные сети. Свою экспансию они начали бы именно с Москвы, а затем катком бы пошли по остальной России, говорил собеседник «Ведомостей». «Магнит» же хотел выиграть время и успеть всерьез обосноваться в регионах.

Кроме того, упор на провинции позволял Галицкому долгое время оставаться в тени. Фактически до момента IPO «Магнита» в 2006 г. лишь немногие знали, что это крупнейшая по количеству магазинов сеть в стране, уступающая по выручке лишь X5 Retail Group. Это существенно облегчало задачу поиска площадей под новые магазины или, например, общение с властями, говорил собеседник «Ведомостей».

При этом, в отличие от многих предпринимателей, доросших до федерального масштаба, Галицкий не стал переносить штаб-квартиру «Магнита» в Москву, а так и оставил ее в Краснодаре. Москва «довольно некомфортный город для жизни», а проживающие в столице люди «не очень счастливы», говорил он в интервью РБК в 2011 г. А на утверждение журналиста, что в Москве выше доходы, Галицкий ответил, что за деньги не купишь «отсутствие пробок» и «хороший климат»: «В Москве [всего] 80 солнечных дней в году».

Несмотря на кризис 2008 г., «Магнит» активно развивался и спустя несколько лет стал-таки номером один в России. Сначала в 2011 г. он обошел X5 Retail Group по капитализации. В 2012 г. у конкурента дела шли совсем плохо: частые перестановки топ-менеджмента, замедление роста сети и выручки. И в начале 2013 г. «Магнит» наконец обогнал по обороту главного конкурента. «Боюсь показаться нескромным, но впервые за 15 лет, с момента открытия первого магазина, мы стали лидером по продажам», – так Галицкий прокомментировал в сообщении компании это достижение.

Спрос на спаде

Но удержать надолго лидерство «Магниту» не удалось: Х5 решила проблему с менеджментом, выработала четкую стратегию для «Пятерочек», обновила магазины и вернулась к росту, а «Магнит», наоборот, начал сбавлять обороты.

Сначала ритейлер объяснял замедление роста выручки падением покупательной способности малообеспеченных россиян – своей основной аудитории – в конце 2014 г. Но экономика стабилизировалась, а X5 с обновленной «Пятерочкой», которая больше нравилась потребителям, чем кажущиеся менее привлекательными «Магниты», начала теснить соперника и в регионах. В итоге в 2017 г. лидером по выручке снова стала X5, а 13 февраля она вернула себе и звание самого дорогого ритейлера в России по рыночной капитализации. «Магнит» остался лидером лишь по количеству магазинов.

Тревожные сигналы

Первые тревожные сигналы в «Магните» появились еще в 2014 г., потом показатели начали ухудшаться, а понимания, что нужны глобальные изменения, и готовности их провести в компании так и не появилось, вспоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По всей видимости, рассуждает он, Галицкий не был готов это признать, поэтому сначала компания придерживалась позиции, что перемены не нужны, затем – что можно обойтись точечными изменениями, которые оказывались косметическими.

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