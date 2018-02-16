Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

burachenkovadim

«Компания не должна состоять из одного человека. <...> Никто не умер. Жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек - такую психологическую нагрузку нести очень тяжело... Изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо вам», – заявил Галицкий, выступая перед сотрудниками «Магнита» (цитата по видео, выложенному в Instagram одним из сотрудников)

2/9