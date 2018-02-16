Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким
Персонал стихийно собрался у головного офиса ритейлера в Краснодаре
Сотрудники «Магнита» собрались у головного офиса ритейлера после объявления о продаже Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ (здесь и далее фото из Instagram)
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«Компания не должна состоять из одного человека. <...> Никто не умер. Жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек - такую психологическую нагрузку нести очень тяжело... Изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо вам», – заявил Галицкий, выступая перед сотрудниками «Магнита» (цитата по видео, выложенному в Instagram одним из сотрудников)
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Собрание проводилось стихийно, говорится в записях сотрудников в соцсетях
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«Спа-си-бо! Спа-си-бо!» – скандировали сотрудники «Магнита»
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Галицкий с 16 февраля покинул пост директора компании
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