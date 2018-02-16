Бизнес / Торговля и услуги

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Персонал стихийно собрался у головного офиса ритейлера в Краснодаре
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Майкл, но не Джексон
15:13 16.02.2018
Такой обман акционеров - «спасибо» серёжа, при случае вернём.
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