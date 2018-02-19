Российский футбол впервые за пять лет стал прибыльным

Во многом клубы стали прибыльными из-за роста выручки от проданных билетов и абонементов, а также поступлений от спонсорских и других коммерческих соглашений, объясняется в исследовании Ярослав Чингаев / для Ведомостей

В 2016 г. клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) впервые за пять лет стали прибыльными: их доходы превысили расходы на 3,2 млрд руб. Об этом говорится в исследовании экономики российского футбола PricewaterhouseCoopers (PwC).

Во многом клубы стали прибыльными из-за роста выручки от проданных билетов и абонементов, а также поступлений от спонсорских и других коммерческих соглашений, объясняется в исследовании.

В 2016 г., по данным PwC, на абонементы приходится четверть выручки от билетов. Средняя цена абонемента – 5700 руб., а средняя цена билета на один матч составляет в зависимости от турнира (РПФЛ или Лига чемпионов) от 500 до 2280 руб. Пока российские болельщики не готовы посещать все матчи и предпочитают покупать билеты на отдельные игры, замечает руководитель практики оказания консультационных услуг спортивным организациям PwC Олег Малышев.

Продажи билетов выросли, потому что появились новые стадионы, считают аналитики PwC. Например, в сентябре 2016 г. ЦСКА провел первый матч на домашней «ВЭБ арене», вместимость стадиона – около 30 000 человек. В октябре 2016 г. первый матч на арене «Краснодар» провел одноименный клуб Сергея Галицкого, вместимость стадиона – почти 34 000 болельщиков. В 2014 г. появился стадион «Открытие арена» футбольного клуба «Спартак». Он вмещает примерно 45 000 болельщиков, а его заполняемость, по данным PwC, одна из самых высоких: в сезоне 2016/2017 – 72%, 2017/2018 – 67%.

Но структура доходов клубов РФПЛ значительно отличается от структуры доходов европейских лиг, констатируют аналитики PwC. В среднем у европейских клубов на продажу прав на трансляцию матчей приходится около трети всех доходов – точнее, от 14,8 до 50,5% в зависимости от страны.

В России стоимость прав на трансляцию матчей относительно невысока, говорится в отчете, российские клубы компенсируют недобор за счет спонсоров и целевых поступлений. По итогам 2016 г., права на трансляцию принесли клубам РПФЛ всего 3,5% всех доходов, а спонсорские и другие коммерческие доходы – 44%. Необходимо наращивать зрительский интерес к трансляциям, стремиться к более высоким рейтингам и приучать пользователей к платным пакетам контента, считает Малышев. По его словам, для успеха необходимо, чтобы в развитии и популяризации медиапродукта участвовали и лига, и сами клубы, и, конечно, вещатели.

Представители «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Спартака» и «ЦСКА» пока не ответили на запросы «Ведомостей.

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