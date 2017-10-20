Кто больше всего заработал в Лиге чемпионов UEFA
В сезоне 2016/17 годов команды лиги заработали почти 1,4 млрд евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал доклад о доходах клубов за выступление в Лиге чемпионов прошлого сезона. Публикуем топ-10 клубов по размеру дохода и заработок двух российских команд
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал доклад о доходах клубов за выступление в Лиге чемпионов прошлого сезона. В 2016/2017 гг. больше всех заработал туринский футбольный клуб Juventus. Его доход составил чуть более 110,4 млн евро
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Вторым по доходам стал британский клуб Leicester City. Он заработал в сезоне 81,7 млн евро
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Победитель лиги - мадридский Real - получил 81 млн евро
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Доход итальянского клуба Napoli составил чуть более 66 млн евро
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Футбольный клуб Monaco заработал в сезоне 64,7 млн евро
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Доход британскогоArsenal оценивается в 64,6 млн евро
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Испанский клуб Atlético de Madrid заработал чуть более 60,6 млн евро
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Испанская Barcelona заработала в сезоне более 59,8 млн евро
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Доход французов Paris Saint-Germain составил чуть более 55,3 млн евро
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Немецкий клуб Bayern München заработал в сезоне 54,8 млн евро
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«Ростов» в сезоне 2016/2017 заработал больше остальных российских клубов. Доход клуба в Лиге чемпионов составил 20,4 млн евро
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ЦСКА заработал в Лиге чемпионов 17,9 млн евро. Московский футбольный клуб три раза сыграл вничью и три раза проиграл
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