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Кто больше всего заработал в Лиге чемпионов UEFA

В сезоне 2016/17 годов команды лиги заработали почти 1,4 млрд евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал доклад о доходах клубов за выступление в Лиге чемпионов прошлого сезона. Публикуем топ-10 клубов по размеру дохода и заработок двух российских команд
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