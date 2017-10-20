Кто больше всего заработал в Лиге чемпионов UEFA

В сезоне 2016/17 годов команды лиги заработали почти 1,4 млрд евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал доклад о доходах клубов за выступление в Лиге чемпионов прошлого сезона. Публикуем топ-10 клубов по размеру дохода и заработок двух российских команд