«Интер РАО» и «Роснефтегаз» поделят 225 млрд руб.

Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Станции с доплатой

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«Интер РАО» строит Прегольскую ТЭС, чтобы обеспечить энергобезопасность Калининградской области «Интер РАО»

Платежи оптового рынка за работу четырех ТЭС в Калининградской области «Интер РАО» будет делить с «Роснефтегазом», рассказала заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО – управление электрогенерацией» Александра Панина (ее слова передал «Интерфакс»).

«Роснефтегаз» (госкомпания, не ведущая операционной деятельности и владеющая контрольным пакетом «Роснефти», крупными пакетами «Интер РАО» и «Газпрома», финансирует некоторые госпроекты) строит в Калининградской области три газовые (Прегольская ТЭС на 440 МВт, Маяковская ТЭС и Талаховская ТЭС – обе по 156 МВт) и одну угольную (Приморская ТЭС, 195 МВт) электростанции. Стоимость четырех объектов – 100 млрд руб. Строительством управляет дочерняя компания «Интер РАО». Станции принадлежат ООО «Калининградская генерация», в котором 99% у «Роснефтегаза» и 1% – у «Интер РАО».

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