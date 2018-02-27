«Интер РАО» и «Роснефтегаз» поделят 225 млрд руб.
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Платежи оптового рынка за работу четырех ТЭС в Калининградской области «Интер РАО» будет делить с «Роснефтегазом», рассказала заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО – управление электрогенерацией» Александра Панина (ее слова передал «Интерфакс»).
«Роснефтегаз» (госкомпания, не ведущая операционной деятельности и владеющая контрольным пакетом «Роснефти», крупными пакетами «Интер РАО» и «Газпрома», финансирует некоторые госпроекты) строит в Калининградской области три газовые (Прегольская ТЭС на 440 МВт, Маяковская ТЭС и Талаховская ТЭС – обе по 156 МВт) и одну угольную (Приморская ТЭС, 195 МВт) электростанции. Стоимость четырех объектов – 100 млрд руб. Строительством управляет дочерняя компания «Интер РАО». Станции принадлежат ООО «Калининградская генерация», в котором 99% у «Роснефтегаза» и 1% – у «Интер РАО».
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