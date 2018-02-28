«Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд

ALEXANDER ZOBIN / AFP

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины». Об этом в среду вечером сообщил «Нафтогаз» в официальном Twitter. В официальном заявлении «Газпрома» говорится, что компания выражает несогласие с данным решением арбитража. «С учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт. «Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», – сообщил «Газпром».

«По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита», - сказано в сообщении «Нафтогаза». Это означает, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить ей $2,56 млрд, с учетом остатков за газ, поставленный в 2014-2015 гг., считает украинская компания. «Это решение соответствует нашим ожиданиям. Оно означает, что "Нафтогаз" может продолжать успешно развиваться на благо народа Украины», - заявил предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину. Украинская компания должна заплатить около $2 млрд за ранее поставленный газ. Кроме того, Стокгольм скорректировал объемы газа, которые Украина обязана приобретать по условию «бери или плати». Предполагается, что до окончания действия контракта о поставках газа в 2019 г. «Нафтогаз» должен купить у «Газпрома» не менее 8 млрд куб. м газа по ценам с привязкой к европейским хабам. Украинской компании это может обойтись в $2-2,5 млрд считали эксперты.

В конце января «Нафтогаз» сообщил, что засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по второму спору с «Газпромом» - о транзите через Украину. Это сделано для того, чтобы не дать повода российской стороне отказаться от исполнения решения, объяснила компания. В этом иске, поданном еще в 2014 г., «Нафтогаз» требовал ретроактивно изменить транзитный контракт на 2009-2019 гг., приведя его в соответствие с нормами Третьего энергопакета ЕС и украинским законодательством. Заявитель просил обязать «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию за недостаточные объемы транзита более чем на $6 млрд (с процентами).

После декабрьского решения Стокгольма «Нафтогаз» сообщил, что не будет спешить с выплатами. «Окончательное понимание, кто кому сколько должен и как и когда состоятся расчеты между сторонами, появится, вероятно, не раньше февраля», – цитировались в сообщении слова коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Размер пени за несвоевременную оплату задолженности суд определил в 0,03% от $2,019 млрд за каждый день просрочки начиная с 22 декабря 2017 г., сообщал «Газпром». По состоянию на 28 февраля размер накопленного штрафа за просрочку составил около $41,8 млн.