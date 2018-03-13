«Росатом» впервые допустит иностранцев к добыче урана в России

Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: «Росатом» поделится ураном с Китаем

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До сих пор иностранцы не имели возможности участвовать в добыче урана в России Сергей Пятаков / РИА Новости

Вчера, 12 марта, Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) и структуры «Росатома» – «Атомредметзолото» (АРМЗ) и Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) – подписали соглашение о совместной добыче урана в России. Предполагается, что в качестве первого транша фонд инвестирует в капитал совместной компании около 2,5 млрд руб. Они будут направлены на строительство объектов наземной инфраструктуры входящего в ППГХО Рудника № 6 и его расконсервацию.

Фактическим инвестором в проект станет Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), рассказал гендиректор ИФРР Рустам Темиргалиев: «Фонд – это 100% китайские деньги, мы являемся управляющей компанией». В перспективе ИФРР планирует инвестировать в Рудник № 6 еще около 13,5 млрд руб., добавил он. «Общая стоимость проекта – 18,5 млрд руб. 16,1 млрд руб. закроет наш фонд», – уточнил Темиргалиев. При этом доля ИФРР составит лишь 49%, а 51% останется за ППГХО.

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