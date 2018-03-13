«Росатом» впервые допустит иностранцев к добыче урана в России
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Вчера, 12 марта, Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) и структуры «Росатома» – «Атомредметзолото» (АРМЗ) и Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) – подписали соглашение о совместной добыче урана в России. Предполагается, что в качестве первого транша фонд инвестирует в капитал совместной компании около 2,5 млрд руб. Они будут направлены на строительство объектов наземной инфраструктуры входящего в ППГХО Рудника № 6 и его расконсервацию.
Фактическим инвестором в проект станет Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), рассказал гендиректор ИФРР Рустам Темиргалиев: «Фонд – это 100% китайские деньги, мы являемся управляющей компанией». В перспективе ИФРР планирует инвестировать в Рудник № 6 еще около 13,5 млрд руб., добавил он. «Общая стоимость проекта – 18,5 млрд руб. 16,1 млрд руб. закроет наш фонд», – уточнил Темиргалиев. При этом доля ИФРР составит лишь 49%, а 51% останется за ППГХО.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}