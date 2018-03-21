Правительство соберет с автомобилистов больше денег

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В 2016 г. правительство уже индексировало ставки утилизационного сбора – на 65%, ссылаясь на ослабление рубля А. Махонин / Ведомости

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора с автомобилей – они вступят в силу 1 апреля 2018 г. Базовые ставки сбора прежние – 20 000 руб. за легковой автомобиль и 150 000 руб. за грузовик и автобус. Изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от возраста машины, объема двигателя и пр. Постановление опубликовано сегодня на портале garant.ru, председатель правительства Дмитрий Медведев подписал его 19 марта.

Для новых легковых автомобилей с моторами до 1 л коэффициент увеличится с 1,42 до 1,65, для машин старше трех лет – с 5,3 до 6,15. Для новых машин с двигателем 1-2 л (самый популярный сегмент) коэффициент вырастет с 2,21 до 4,2, для подержанных – с 8,26 до 15,69. Получается, за новую машину этой категории нужно будет отдать не 44 200 руб., а 84 000 руб., почти вдвое больше.

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