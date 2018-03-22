Двоюродный племянник Путина может войти в правление «Газпрома»

Михаил Путин с 2007 г. занимает должность заместителя председателя правления «Согаза» Сергей Портер / Ведомости

Сегодня, 22 марта, совет директоров «Газпрома» может обсудит вопрос «О М. Е. Путине», сообщила компания. Решение о проведении заседания принято в среду, 21 марта. Совет пройдет в заочной форме, сообщила компания. Других деталей в сообщении нет. Представитель «Газпрома» пока недоступен для комментариев.

«Интерфакс» пишет, что речь может идти о назначении зампреда правления страховой компании «Согаз» Михаила Путина членом правления «Газпрома». Вопросы с подобной формулировкой в повестке дня совета всегда касаются состава правления ПАО «Газпром», указывает агентство.

Сейчас в правлении «Газпрома» как раз имеется одна вакансия. 3 декабря в возрасте 65 лет скончался зампред правления «Газпрома» Александр Козлов, курировавший хозяйственное и материально-техническое обеспечение компании. Он был назначен на эту должность в 2005 г.

Михаил Путин работает зампредом «Согаза» более 10 лет – с 2007 г. Но до этого – с 2004 по 2007 г. - он был начальником медицинского управления «Газпрома», а еще ранее занимал руководящие должности в Министерстве здравоохранения России.

С сентября 2004 г. Михаил Путин стал учредителем московской фармацевтической фирмы «Сателпром». Соучредителями выступили Владимир Якунин, Виктор Назаров и Юлия Парамонова. Путин стал также совладельцем компании «Биосат», в учредителях которой тоже были Якунин и Парамонова. Компания, расположенная в особой экономической зоне Дубны, занималась разработками в сфере биотехнологий, производством инсулинов и интерферонов. И «Сателпром», и «Биосат» уже не действуют.

Михаил Путин - сын двоюродного брата президента России Владимира Путина. Родился в Иваново, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Является кандидатом медицинских наук и действительным советником Российской Федерации 3-го класса.