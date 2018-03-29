Владелец «Пятерочек» готов потратить 20 млрд рублей на менеджеров

Их нужно поощрить, чтобы сохранить лидерство на розничном рынке

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Прошлая программа поощрения менеджмента (утверждена в 2015 г.) помогла владельцу «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей» вернуть лидерство на рынке Евгений Разумный / Ведомости

Наблюдательный совет Х5 Retail Group разработал новый долгосрочный план вознаграждения топ-менеджмента (LTI) – до 2020 г. Участники программы смогут суммарно получить выплаты, эквивалентные 5% EBITDA розничной компании за три года.

План разработан наблюдательным советом X5 в 2017 г., акционерам предстоит одобрить его на годовом собрании 10 мая, сообщила компания.

Согласно консенсус-прогнозу Reuters, суммарная EBITDA X5 за три года – до 2020 г. – составит 404 млрд руб. Получается, руководители X5 могут рассчитывать на выплаты в размере около 20,2 млрд руб.