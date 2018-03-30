Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: Уникальная Стелла
Как Стелла Маккартни уйдет от Kering
Обратный выкуп дизайнером собственной марки у финансового инвестора – уникальный случай
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Коллекции Стеллы Маккартни не становились (и вряд ли станут) революцией и событием, перевернувшим мир моды, тем не менее она дизайнер с узнаваемым стилем и, что в эпоху медиа и соцсетей не менее важно, активной социальной позицией
BEN STANSALL / AFP
Свою компанию Стелла Маккартни создала в 2001 г.: половина ее досталась основательнице, другая – группе Kering (в то время – РРR); до 31 марта 2018 г. у Маккартни был опцион на выкуп доли Kering, и на флажке дизайнер им воспользовалась.
Маккартни отказалась комментировать, как она планирует финансировать выкуп доли Kering. «Понятно, что ее знаменитый отец, сэр Пол Маккартни, не будет финансировать сделку», – пишет WWD. Другое профильное издание, The Business of Fashion (BoF), сообщает, что музыкант-миллиардер все же поможет дочери в выкупе акций, хотя и добавляет, что официального подтверждения этому нет.
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