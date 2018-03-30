Крупнейший в мире пивовар слился в России с конкурентом

AB InBev Efes надеется на лидерство в России и на Украине

У объединенной компании AB InBev Efes будет 11 пивоваренных заводов и три солодовенных комплекса в России и три пивоваренных завода на Украине SMARTMONEY

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии объявил о завершении слияния бизнесов в России и на Украине в равных долях с Anadolu Efes, самой крупной пивоваренной компанией Турции. Компании получили все согласования от государственных органов России и Украины и заключили обязывающие соглашения.

У объединенной компании AB InBev Efes будет 11 пивоваренных заводов и три солодовенных комплекса в России и три пивоваренных завода на Украине. Среди брендов - международные и локальные марки пива: Spaten, Corona Extra, BUD, Velkopopovický Kozel, Miller Genuine Draft, Hoegaarden, «Старый мельник из бочонка», «Клинское» и др.

Объединение позволит обеспечить рост компании и занять лидирующие позиции в России и на Украине, надеется президент объединенной AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

AB InBev и Anadolu Efes заявили о намерениях объединить локальные бизнесы в августе 2017 г. На момент объявления о сделке суммарная доля двух компаний в России превышала 27%, согласно Nielsen. С такой долей компания может претендовать на второе место на российском рынке после «Балтики» (входит в Carlsberg).

Это слияние стало следствием глобальной сделки стоимостью $106 млрд по покупке AB InBev конкурента – британской SABMiller. В результате ее AB InBev досталось 24% акций Anadolu Efes: пакет SABMIller получила в обмен на свой российский бизнес, когда объединяла его с активами турецкой группы в этом регионе.