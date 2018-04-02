HeadHunter готовит IPO на $250 млн

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Наталья Шарапова для Ведомостей

Российская рекрутинговая компания HeadHunter подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о проведении IPO, говорится в сообщении комиссии. Документы компания подала 2 апреля. В ходе сделки компания рассчитывает получить $250 млн. Для размещения американских депозитарных акций (ADS) компания выбрала биржу NASDAQ.

HeadHunter – лидер рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. Аудитория сайта – 19 млн уникальных посетителей в месяц, база резюме – более 20 млн, база вакансий – 300 000. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства, сообщает сайт «Эльбрус капитала», которому принадлежит компания HeadHunter. Сейчас 59,99% принадлежат фонду Highworld Investments Limited, остальные 40% фонду ELQ Investors VIII Limited, следует из документов, предоставленных в SEC.