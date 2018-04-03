CEFC сохраняет надежду купить 14,16% «Роснефти»

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CEFC получила еще 10 дней на внесение первого транша за долю в «Роснефти» (на фото президент CEFC Чан Чауту) Михаил Метцель / ТАСС

31 марта истек срок, до которого китайская CEFC должна была перечислить катарскому инвестфонду QIA и трейдеру Glencore 20% (около $1,8 млрд) от суммы сделки по покупке 14,16% акций «Роснефти». Если бы это условие удалось выполнить, еще около $7,3 млрд китайская компания должна была бы отдать до конца сентября 2018 г., рассказывал источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал собеседник в одном из кредиторов нынешних владельцев этих акций.

Сделка еще не сорвана, говорят два собеседника «Ведомостей», близких к разным ее участникам. По словам одного из них, «несколько дней назад в Китае на самом высоком уровне было принято решение продолжить и закрыть сделку». Близкий к другой стороне сделки собеседник утверждает, что «все участники процесса приняли решение довести сделку до конца». Участники сделки договорились продлить срок внесения первой части платежа еще на 10 дней, утверждают оба собеседника. Один из них уточняет, что с высокой долей вероятности CEFC не уложится и в этот срок. Второй – что продавцы готовы ждать и дольше, но сколько, не уточняет. Идет речь о календарных днях или о рабочих, собеседники не сказали.

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