Бизнес / Транспорт

РЖД стала спонсором чемпионата мира по футболу

Компания будет бесплатно перевозить болельщиков во время турнира
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«Российские железные дороги» стали третьим региональным спонсором чемпионата мира по футболу в России в 2018 г., следует из сообщения компании. Сумма контракта не раскрывается.

РЖД во время ЧМ-2018 будет бесплатно перевозить болельщиков между городами, где пройдут футбольные матчи. Для этого запланировано 728 рейсов дополнительных пассажирских поездов, говорится в пресс-релизе. Болельщикам предложено более 440 000 мест в бесплатных поездах, уже забронировано более 200 000 билетов. Для получения билета на бесплатный проезд необходимы билеты на футбольную игру и паспорт болельщика.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Компания уже перевозила бесплатно болельщиков во время Кубка конфедераций по футболу в 2017 г. По данным оргкомитета «Россия-2018», было организовано 262 дополнительных бесплатных поезда. Оформлено 60 382 билета.

РЖД стала третьим региональным спонсором ЧМ-2018. Ранее этот статус получили Альфа-банк и «Ростелеком». Размер контрактов также не раскрывался. Спонсоры получают право использовать в коммерческих целях официальную символику ЧМ-2018. Альфа-банк взял на себя обязательства создать платежную инфраструктуру для продажи билетов в 11 городах проведения чемпионата и в интернете. «Ростелеком» будет обеспечивать связью объекты ЧМ.

Спонсорские программы FIFA разделены на три уровня. Помимо региональных спонсоров есть глобальные партнеры FIFA. Это Adidas, Coca-Cola, китайская компания Wanda Group, «Газпром», Hyundai и Kia Motors, Qatar Airways и Visa. Кроме того, статус глобального спонсора чемпионата мира получили производитель пива Bud, китайские компании Hisense и Vivo, а также McDonald’s.

Кто и где сыграет на ЧМ-2018

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