Дерипаска и экс-гендиректор En+ номинированы в совет директоров «Норникеля»
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В совет директоров «Норникеля» номинированы три новых кандидата, следует из сообщения компании.
Акционерам предложено проголосовать за совладельца UC Rusal и En+ Олега Дерипаску, бывшего гендиректора En+ Артема Волынца, а также за Роджерса Маннингса, члена совета директоров АФК «Система» и «Лукойла». Первых двух предложила номинировать UC Rusal. Третьего номинировал совет директоров «Норникеля», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании.
Волынец номинирован в качестве независимого директора, говорится в сообщении «Норникеля». Он работал в структурах Дерипаски шесть лет с 2007 по 2013 г. До 2010 г. он возглавлял направление стратегии и корпоративного развития «Русал глобал менеджмента». С 2010 г. был председателем совета директоров En+, объединяющей активы Дерипаски в металлургии и энергетике. В июле 2013 г. Волынец покинул En+ и перешел в структуру сенатора Сулеймана Керимова. Как рассказывал его знакомый, произошло это из-за того, что политика En+ на тот момент «больше не позволяла Волынцу проводить крупные сделки слияний и поглощений. А руководить процессами по оптимизации бизнеса ему неинтересно».
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