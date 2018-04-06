Что известно о компаниях, попавших под санкции США

Peter Morgan / Reuters

Как наказали Дерипаску

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 15 российских компаний. Восемь из них контролируются бизнесменом Олегом Дерипаской или его структурами. Это En+ Group, UC Rusal, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань».

En+ консолидирует активы в металлургии (48,13% UC Rusal) и энергетике (100% компании «Евросибэнерго»). «Базэл» и стуруктура B-Finance Limited Олега Дерипаски, а также члены его семьи контролируют En+ на 76,6%, остальное находится в свободном обращении на Лондонской и Московской биржах. Все компании Дерипаски – UC Rusal, En+ и «Базэл» - попали в SDN-лист.

Консолидированная выручка En+ за прошлый год была $12,1 млрд (при чистом долге $12,2 млрд). Около 78% выручки пришлось на UC Rusal, энергетический бизнес принес компании 15% выручки. EBIDTA за 2017 г. у En+ была $3,2 млрд, а чистая прибыль - $1,4 млрд. До IPO En+ осенью прошлого года швейцарский трейдер Glencore заявил о желании конвертировать 8,75% UC Rusal в акции En+. Последняя заявляла в начале этого года, что Glencore может конвертировать акции уже в апреле. Представители Glencore и En+ не ответили на вопросы «Ведомостей», представитель UC Rusal отметил, что «компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами».

Другой актив Дерипаски, попавший под санкции, – агрохолдинг «Кубань». Это один из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края. В его составе 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса, мясоперерабатывающий комплекс, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, а также конный завод «Восход». 36-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев России BEFL. Выручка в 2016 г. - 10,8 млрд руб., данных за 2017 г. пока нет.

Один из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края, входит в «Базовый элемент» Дерипаски. В составе - 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса, мясоперерабатывающий комплекс, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, а также конный завод «Восход». 36-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев России BEFL. Выручка в 2016 г. - 10,8 млрд руб., данных за 2017 г. пока нет.

Корпорация «Русские машины» управляет машиностроительными активами группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В холдинг входят 27 предприятий в таких отраслях, как автопром (группа ГАЗ и пр.), железнодорожное машиностроение («РМ рейл»), самолетостроение («Авиакор»), а также производство сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники (совместные предприятия с американскими Terex и AGCO) и газозаправочные решения. Консолидированные финансовые результаты не раскрываются.

Группа ГАЗ — крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, объединяет 13 предприятий. Выпускает легкие коммерческие автомобили (LCV), автобусы и грузовики. По контрактной схеме на мощностях нижегородского ГАЗа также производит LCV для Daimler и легковые автомобили для группы Volkswagen. В первом полугодии 2017 г. группа получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли (годом ранее был убыток 2,4 млрд руб.) при выручке 67,4 млрд руб. (рост на 16%). Крупнейшие акционеры - «Русские машины» (61%), «Ингосстрах-инвестиции» (16,25%).

Кто еще попал под санкции

В обновленный санкционный список попали активы Виктора Вексельберга, Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова.

ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и его партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремера владеет бизнесами от металлургии и энергетики до девелопмента и телекоммуникаций. Консолидированную отчетность компания не ведет, активы не консолидирует. Из данных сайта известно, что «Ренова» – бенефициар 26,5%-ной доли в UC Rusal через Sual Partners, долей в которой владеет также еще и Лен Блаватник (№ 55 в глобальном списке Forbes с капиталом $19,9 млрд). У «Реновы» есть доли в швейцарских машиностроительных компаниях Oerlikon, Sulzer и металлургической Schmolz + Bickenbach. «Ренова» владеет телематической компанией Octo Telematics (Лондон), инвестфондами Columbus Nova (США) и New Europe Real Estate (Латвия). В январе 2016 г. ГК «Ренова» провела масштабную реструктуризацию и перевела часть активов в российскую юрисдикцию.

Игорю Ротенбергу принадлежит 78,71% акций ООО «Газпром бурение» (по данным «СПАРК-Интерфакса»). Сервисная компания - генподрядчик «Газпрома» по строительству скважин на месторождениях и площадях полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока и Приразломном месторождении в Печорском море. Кроме того, среди контрагентов компании - «Роснефть», ННК, «Газпром нефть», «Башнефть» и «Новатэк». Выручка за 2016 г. по РСБУ - 64,4 млрд руб., чистая прибыль - 3,6 млрд руб. Он же - основной владелец кипрской Xfors Limited, которой принадлежат 100% акций NPV Engineering. Представители NPV Engineering контролируют советы директоров московского «Кристалла» и других ликеро-водочных заводов, входящих в группу, писал РБК.

Кирилл Шамалов - основной бенефициар «Ладога менеджмента». Компания занимается капиталовложениями в ценные бумаги и недвижимость. Как сам Шамалов рассказал «Коммерсанту» в 2015 г., «Ладога менеджмент» занимается управлением активами, которые принадлежат бизнесмену - 21,4% «Сибура», 5% «Русской цементной компании» и ряд СП, говорил он. В 2017 г. Шамалов сократил долю в «Сибуре» до 3,9%. Уставной капитал «Ладога менеджмента» - 10 000 руб., чистая прибыль в 2016 г. - 905,7 млн руб. («СПАРК-Интерфакс»).

ОАО «Рособоронэкспорт», в очередной раз попавшее под санкции США, - входящий в госкорпорацию «Ростех» госпосредник-монополист по экспорту и импорту вооружений. Портфель заказов на конец 2017 г. - $45 млрд, в 2017 г. объем продаж российских вооружений через компанию составил около $13 млрд.

Под санкции попала и «дочка» «Рособоронэкспорта» - банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк). Это небольшой московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов и контрагентов госкорпорации «Ростех», говорится в справке banki.ru. Основные источники фондирования — средства банков и «Рособоронэкспорта», сказано там же. На 1 марта у банка было активов на 14 млрд руб., большая часть из них – ОФЗ (10 млрд руб.). В конце прошлого года РФК-банк был выбран санатором казанского Тимер-банка. Портфель кредитов юридическим и физическим лицам составляет около 2% активов банка: среди компаний у банка менее пяти заемщиков, в сегменте кредитования физлиц - менее 20 клиентов, говорится в материалах «Эксперта РА».

Единственная компания из 15 вновь внесенных в санкционный список, не имеющая прямого отношения к российским бизнесменам, - Gallistica Diamante, которая зарегистрирована в Мексике. Владельцем компании является Перес Альвеар Хесус, «также известный как Чучо Перес», сообщает минфин США.