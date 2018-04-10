Glencore отказалась от доли в En+ из-за санкций



Гендиректор Glencore Айван Глазенберг не готов дальше быть членом совета директоров UC Rusal Максим Стулов / Ведомости

Швейцарский трейдер Glencore выпустил заявление о дальнейшем сотрудничестве с UC Rusal и En+ после включения компаний и их основного акционера Олега Дерипаски в санкционный список США.

Glencore предпримет все необходимые меры для того, чтобы минимизировать риски для своего бизнеса, говорится в сообщении. Для этого Glencore отказывается от конвертации принадлежащих ей 8,75% в UC Rusal в депозитарные расписки En+, а гендиректор трейдера Айван Глазенберг покинет совет директоров алюминиевой компании, членом которого он был последние 11 лет.

Glencore отмечает, что соглашение с En+ о конвертации не было обязывающим. Изначально конвертировать акции UC Rusal в бумаги En+ планировалось еще до IPO En+ в ноябре 2017 г. Тогда En+ выпустила заявление, в котором утверждалось, что обмен после получения всех необходимых разрешений регуляторов будет произведен по цене IPO, а бумаги UC Rusal для конвертации будут оценены по средней цене на Гонконгской бирже за предыдущие 60 торговых дней. «То, что Glencore предложила конвертировать ее долю UC Rusal в акции En+, – это признание уникальности нашего инвестиционного случая и сильной бизнес-позиции», – приводились в сообщении слова на тот момент гендиректора, а ныне президента En+ Максима Сокова.

Владельцу En+ Олегу Дерипаске нужно было, чтобы Glencore обменяла акции UC Rusal на расписки En+, так как стратегическая цель Дерипаски – полностью консолидировать UC Rusal на материнской компании, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к разным акционерам UC Rusal, и знакомый Дерипаски. Glencore всегда была на стороне Дерипаски, подчеркивает один из собеседников «Ведомостей». Но в минувшую пятницу минфин США применил против Дерипаски жесткие санкции. Теперь американские компании и их партнеры обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

Будет ли Glencore продавать свою долю в UC Rusal, неизвестно , представитель трейдера это не говорит.

Введенные в пятницу минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту, предупредил российский производитель алюминия в сообщении для инвесторов Гонконгской биржи в понедельник. После этого акции компании рухнули более чем на 50%.