«Базэл аэро» Олега Дерипаски продает аэропорт Геленджика

Если покупка «Геленджика» состоится, то это будет не первой сделкой ВТБ в авиации «Базэл аэро»

Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ и его партнеру купить по 49,5% в ООО «Аэропорт Геленджик», сообщила ФАС. Аэропорт Геленджика входит в холдинг «Базэл аэро» Олега Дерипаски, в 2017 г. принял 304 000 пассажиров (+8%).

Новый терминал в Геленджике «Базэл аэро» построил и запустил в 2010 г., для него за счет федерального бюджета была построена новая взлетно-посадочная полоса. До этого с 2004 г. аэропорт не работал. Аэропорт всегда принадлежал также входящему в «Базэл аэро» аэропорту Краснодара и был структурным подразделением последнего. Для продажи актив выделяется в отдельное юрлицо, пояснил представитель ФАС.

Второй покупатель – это физлицо, добавил представитель ведомства.

«Базэл аэро» давно думал о продаже аэропорта Геленджика. Причина в том, что сейчас разрешен только один курс захода на посадку – со стороны моря, рассказывал «Ведомостям» топ-менеджер крупного аэропорта. Но из-за ветреной погоды посадка со стороны моря часто бывает недоступна, а курс со стороны горы не утверждает Росавиация. В результате аэропорт ограничен в развитии, объяснял собеседник. Об этой же причине продажи говорит и менеджер авиакомпании, летающей в Геленджик: сюда мало кто хочет летать, особенно зимой.

Не менее 20% прибывающих в Геленджик рейсов вынуждены из-за ветра выходить на запасной аэродром в Анапу, а если самолет находится в аэропорту, то из-за ветров он может застрять там на пару суток, рассказывал топ-менеджер российской авиакомпании. Лоукостер «Победа» даже подавал в суд на Росавиацию с требованием утвердить программу подготовки пилотов для захода на посадку со стороны горы (подготовив пилотов, можно получить разрешение на использование этого курса). Арбитражный суд Москвы в иске отказал, решение будет обжаловано.

«Базэл аэро» собирается сосредоточиться на развитии ключевых аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе, говорит представитель холдинга. В частности, компания строит новый аэропортовый комплекс в Краснодаре. «Базэл аэро» уже давно рассматривал варианты выхода из управления аэропортом «Геленджик». Возможная сделка никак не связана с санкциями и направлена исключительно на дальнейшее развитие холдинга, подчеркивает представитель «Базэл аэро».

Непонятно, зачем этот актив банку. Пресс-служба ВТБ на запрос «Ведомостей» пока не ответила.

Если покупка «Геленджика» состоится, то это будет не первой сделкой ВТБ в авиации. Структура банка – «ВТБ капитал» в 2010 г. в составе консорциума выиграл конкурс Санкт-Петербурга на получение в концессию на 30 лет аэропорта «Пулково». «ВТБ капитал» тогда владел 57,5% компании-концессионера «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), в 2016 г. продал большую часть своей доли. Но он остается крупнейшим совладельцем ВВСС с долей 25,01%. Также в 2017 г. «ВТБ капитал» в составе консорциума участвовал в тендере на получение в концессию аэропорта Белграда, но проиграл французской Vinci Airports.

В «Базэл аэро» (на 51% принадлежит «Базовому элементу», 30% – у сингапурской Changi, 19% – у Сбербанка) также входят аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы (приняли 10,5 млн пассажиров в 2017 г.), непосредственно «Базовому элементу» принадлежит аэропорт Красноярска (2,3 млн человек) и 33% аэропорта Владивостока (2,2 млн).

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