Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4545 от 11.04.2018 под заголовком: Лесли Векснер: Мода – это про скрытый спрос

Как торговля женским бельем Victoria’s Secret сделала Лесли Векснера миллиардером

80-летний патриарх списка Fortune 500 лично руководит своей компанией стоимостью $10,7 млрд
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Город Колумбус, штат Огайо, конец 1950-х: Лесли Векснер запирает на перерыв свой одежный магазинчик – время ланча и он, как обычно, отправляется за гамбургером. Колумбус – большой город, но публика здесь одевается кое-как... Векснер не подозревает, что станет миллиардером, что со своим брендом Victoria’s Secret произведет революцию в мире женского нижнего белья и станет рекордсменом-долгожителем списка Fortune 500. Все это впереди, а пока он просто чувствует, что в его жизни чего-то не хватает.

Теперь 80-летний Векснер научит любого, как справиться со всякого рода неудовлетворенностью.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике