Как торговля женским бельем Victoria’s Secret сделала Лесли Векснера миллиардером

Статья опубликована в № 4545 от 11.04.2018 под заголовком: Лесли Векснер: Мода – это про скрытый спрос

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Основатель, совладелец и гендиректор L Brands Лесли Векснер Jay LaPrete/AP

Город Колумбус, штат Огайо, конец 1950-х: Лесли Векснер запирает на перерыв свой одежный магазинчик – время ланча и он, как обычно, отправляется за гамбургером. Колумбус – большой город, но публика здесь одевается кое-как... Векснер не подозревает, что станет миллиардером, что со своим брендом Victoria’s Secret произведет революцию в мире женского нижнего белья и станет рекордсменом-долгожителем списка Fortune 500. Все это впереди, а пока он просто чувствует, что в его жизни чего-то не хватает.

Теперь 80-летний Векснер научит любого, как справиться со всякого рода неудовлетворенностью.