«Связной» и «Евросеть» пустят на Чукотку по особому разрешению
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что разрешила кипрской «Дтсретейл» (бывшая Atomelia Investments Limited) приобрести ключевые компании «Связного» и «Евросети» – «Связной логистика» и «Евросеть-ритейл». ФАС уже заявляла, что рассматривает ходатайство Atomelia о приобретении этих активов, а также ходатайство о покупке компании «Связной догистика» Lefbord Investments Limited (оно было одобрено в начале апреля).
По словам представителя ФАС, Atomelia сменила название на «Дтсретейл», пока ходатайство рассматривалось.
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