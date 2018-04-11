«Связной» и «Евросеть» пустят на Чукотку по особому разрешению

В том случае, если «Мегафон» объединит эти две сети

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На первом этапе две розничные сети будут объединены в холдинг, рассказывал в марте «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами «Связного» Сергей Портер / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что разрешила кипрской «Дтсретейл» (бывшая Atomelia Investments Limited) приобрести ключевые компании «Связного» и «Евросети» – «Связной логистика» и «Евросеть-ритейл». ФАС уже заявляла, что рассматривает ходатайство Atomelia о приобретении этих активов, а также ходатайство о покупке компании «Связной догистика» Lefbord Investments Limited (оно было одобрено в начале апреля).

По словам представителя ФАС, Atomelia сменила название на «Дтсретейл», пока ходатайство рассматривалось.

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