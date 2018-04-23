Фотосервис Flickr куплен конкурентом

EMMANUEL DUNAND / AFP

Один из старейших онлайн-фотохостингов Flickr, купленный Yahoo еще в 2005 г., продан конкуренту - близкому по бизнес-модели и даже более старому профессиональному сервису для обмена фотографиями Smugmug. Об этом написал в Twitter компании основатель и гендиректор Smugmug Дон Макэскилл. По его словам, планов по немедленному слиянию сервисов и брендов компаний у него нет.

«Теперь Flickr принадлежит Smugmug, а не Yahoo. Мы - фотоплатформа, ориентированная на визуальные истории. Наша история взаимоотношений с фотографами, приверженными самосовершенствованию в профессии, делает нас идеальным партнером для Flickr и его креативного сообщества», - говорится в сообщении компании. Детали сделки не раскрываются.

Сейчас на Flickr, по собственным данным сервиса, порядка 100 млн активных пользователей. При Yahoo этот сервис, предшествовавший Facebook, Instagram и Snapchat, испытывал упадок, пишет Recode, поэтому профессиональное сообщество фотографов испытывает осторожный оптимизм в связи со сменой собственника. Однако возвращение Flickr к былой славе маловероятно, отмечает ресурс: например, мобильное приложение Flickr сильно уступает конкурентам и сейчас не входит даже в топ-150 загрузок для iPhone.

Тем не менее Макэскилл обещает вдохнуть во Flickr новую жизнь: «Flickr выжил, пройдя огонь и воду, и остался основой самого пространства интернета», - заявил он в интервью USA Today. Возможности монетизации покупки, вероятно, будут связаны с профессиональными аккаунтами, которые стоят $50 в год или $6 в месяц.

Yahoo купила Flickr 13 лет назад за $22 млн, но единственная неудачная попытка обновления была предпринята только в 2013 г. при тогдашнем гендиректоре Yahoo Мариссе Майер, пишет отраслевой ресурс The Photoblographer. В прошлом году американский холдинг Verizon Communications купил основной бизнес Yahoo за $4,5 млрд, Майер покинула компанию, а Flickr стал частью подразделения Verizon Oath.