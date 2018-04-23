Сергей Чемезов попросил у правительства 30% «Россетей»

Цифровизация сети позволит снизить потери электроэнергии Денис Абрамов / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» планирует вступить с «Россетями» в стратегическое, инвестиционное и технологическое партнерства, это предполагает получение «Ростехом» акций электросетевой компании (до 30%), говорится в письме гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника. Медведев счел предложение «перспективным», поручив его проработать. Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердил, что такое предложение есть. «Предложение необходимо проработать», – добавил он. Представители «Ростеха» и «Россетей» от комментариев отказались. Представитель Росимущества на запрос «Ведомостей» не ответил.

«Россети» владеют магистральным электросетевым комплексом России, на 88% принадлежат Росимуществу. В понедельник на Московской бирже стоимость 30% акций «Россетей» составила 51,6 млрд руб.

В письме отмечается, что специалистами «Ростеха» и «Россетей» уже проведен комплексный анализ текущего состояния электросетевого комплекса и отечественного оборудования, «составлен комплексный план действий по решению поставленных задач», рассказал собеседник «Интерфакса», знакомый с содержанием письма Чемезова. В «Ростехе» уверены, что результатом партнерства помимо создания цифровой сети будет «создание технологических и инфраструктурных условий для развития цифровой экономики, включая технологии умного электроснабжения, сервисов интернета вещей», цитирует документ источник агентства.

Медведев 19 апреля провел совещание на тему создания в России цифровой электрической сети с использованием отечественного оборудования и программного обеспечения. «Ростех» и «Россети» создадут совместное предприятие для реализации этого проекта, в нем будет использован опыт госкорпорации в области цифровых технологий и автоматизации процессов, сообщала пресс-служба госкорпорации.

«Россети» представили проект цифровой электросети в феврале на Сочинском экономическом форуме и оценили его стоимость до 2030 г. в 1,3 трлн руб.

«Интерес «Россетей» во вхождении в госкорпорацию может быть в том, что последняя обеспечит финансирование этой программы. Иначе программа потребует либо увеличения долга, либо поиска других источников. Сам же «Ростех» получил бы гарантированное увеличение сбыта своей продукции», – говорит аналитик АКРА Наталья Порохова.

Правда, «Россети» могут позволить себе занимать, продолжает Порохова: чистый долг холдинга на конец 2017 г. составляет 456 млрд руб., или всего 1,5 EBITDA, это умеренно низко, например, еще три года назад соотношение было более 2. У многих сетевых инфраструктурных компаний в мире соотношение долг/EBITDA выше, так как у них есть стабильный доход и у них высокие потребности в инвестициях, добавила эксперт.

По итогам торгов понедельника на Московской бирже обыкновенные акции «Россетей» подорожали на 5,87%, привилегированные – на 2,53% (индекс Мосбиржи вырос на 0,82%). Капитализация компании составила 171,9 млрд руб.