«Роснефть» изменит состав правления

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В правление компании входит 11 членов, их число не изменится, утверждает представитель «Роснефти» Максим Стулов / Ведомости

Состав правления крупнейшей в мире по запасам компании «Роснефть» изменится. В него войдет Елена Завалеева, статс-секретарь и вице-президент компании. Соответствующее решение принял совет директоров во вторник, говорится в сообщении «Роснефти». Срок полномочий Завалеевой составит три года.

В правление компании входит 11 членов, их число не изменится, утверждает представитель «Роснефти». Кого сменит Завалеева, представитель компании говорить отказался, ссылаясь на то, что это будет раскрыто утром 25 апреля.

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