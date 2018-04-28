Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Цена слова

В рост региональных перевозок государству надо вложить свыше 180 млрд рублей

Удвоить долю перелетов минуя Москву поручил Владимир Путин
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области надо лететь через Москву, во многом останется в прошлом», – сказал Путин 1 марта в обращении к Федеральному собранию.

В 2017 г. внутри России перевезено 62,6 млн человек, только 23% из них (14,3 млн) – минуя Москву, рассказал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, выступая на конференции «Авиационное финансирование и лизинг». Чтобы выполнить поручение президента, к 2024 г. региональные перевозки необходимо утроить (до 45,1 млн человек), ведь перелеты через Москву тоже будут расти, сказал Фридлянд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике