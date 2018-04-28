Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Цена слова
В рост региональных перевозок государству надо вложить свыше 180 млрд рублей
Удвоить долю перелетов минуя Москву поручил Владимир Путин
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Обещанное Владимиром Путиным развитие региональных перевозок обойдется государству более чем в 180 млрд руб.
Андрей Гордеев / Ведомости
«Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области надо лететь через Москву, во многом останется в прошлом», – сказал Путин 1 марта в обращении к Федеральному собранию.
В 2017 г. внутри России перевезено 62,6 млн человек, только 23% из них (14,3 млн) – минуя Москву, рассказал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, выступая на конференции «Авиационное финансирование и лизинг». Чтобы выполнить поручение президента, к 2024 г. региональные перевозки необходимо утроить (до 45,1 млн человек), ведь перелеты через Москву тоже будут расти, сказал Фридлянд.
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