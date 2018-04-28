Доходы гендиректора РЖД Белозерова за два года выросли более чем вдвое

Председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров Евгений Разумный / Ведомости

Общий доход гендиректора – председателя правления «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозерова в 2017 г. составил 180,55 млн руб., следует из информации, опубликованной на сайте РЖД. По сравнению с 2016 г. доходы выросли на 4,4% (тогда они составили 172,9 млн руб.). Доходы Белозерова в 2015 г. (в августе того года он возглавил РЖД) составили 86,2 млн руб.

Сумма за 2017 г. складывается из дохода по основному месту работы (154,38 млн руб.) и дохода от вкладов в банках, пояснил представитель РЖД. У Белозерова нет в собственности недвижимого и движимого имущества. В безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Доход супруги Белозерова Ольги в 2017 г. составил 26,4 млн руб. В ее собственности – квартира в Москве площадью 193 кв. м, машино-место площадью 14,4 кв. м, а также три автомобиля - ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

Доход гендиректора РЖД обусловлен итогами работы компании в 2017 г., говорит представитель РЖД. По его словам, все основные показатели KPI (утверждаются советом директоров), в соответствии с которыми определяется размер премирования топ-менеджеров компании, по результатам 2017 г. выполнены. Чистая прибыль РЖД в 2017 г. по РСБУ выросла в 2,7 раза до 17,5 млрд руб., по МСФО – в 13,6 раза до 139,7 млрд руб. Затраты РЖД были снижены на 65 млрд руб., рост удельной себестоимости перевозок удержан на уровне 0,8%, «что существенно ниже инфляции за этот период», замечает представитель РЖД. Производительность труда выросла на 9,2%, в течение года дважды проиндексирована заработная плата железнодорожников, добавил он.

До прихода в РЖД Белозеров был первым заместителем министра транспорта. В Минтрансе он зарабатывал заметно меньше: 10,5 млн руб. – в 2014 г., 27,9 млн руб. – в 2013 г.

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