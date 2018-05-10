Reuters узнало об отказе Олега Дерипаски от трех частных самолетов

По мнению Reuters, возврат самолетов говорит о том, что американские санкции сильно ударили по «бизнес-империи Дерипаски» Ruben Sprich / Reuters

Российский миллиардер Олег Дерипаска вернул три взятых в аренду частных самолета, так как из-за санкций США он больше не может ими пользоваться, пишет Reuters со ссылкой на компанию, занимающуюся поисками покупателей для владельцев лайнеров.

Речь идет о самолетах представительского класса Gulfstream G550. Теперь бизнес-джеты в характерной серо-белой ливрее выставлены на продажу. Начальная цена двух из них – $29,95 млн за каждый (стоимость нового такого самолета около $50 млн).

По мнению Reuters, возврат самолетов говорит о том, что американские санкции сильно ударили по всей «бизнес-империи Дерипаски», а не только по UC Rusal.

Директор Freestream, специализирующейся на сделках по покупке/продаже самолетов, Алиреза Иттихадьех заявил, что самолеты принадлежат Credit Suisse и Raiffeisen. По его словам, подконтрольные Дерипаске компании арендовали лайнеры через частную компанию. «Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску», – заявил Иттихадьех Reuters по телефону. «Он под санкциями, его компании под санкциями, ему придется вернуть самолеты. Ему придется досрочно расторгнуть договор лизинга в рамках санкций», – сказал он, не объяснив, какие именно санкционные требования будут соблюдены.

Иттихадьех отметил, что владельцы самолетов решили их продать после того, как подконтрольные Дерипаске компании перестали их арендовать. «Банку не нужны эти активы, – сказал он. – Банки забирают активы, как только происходит возврат арендованного имущества, они его либо продают, либо передают в повторную аренду. В данном случае у них активы пятилетней давности, и они решили их продать». Два самолета, выставленных на продажу за $29,95 млн, поступили в эксплуатацию в 2012 г. Их хвостовые номера – M-ALAY и M-UGIC. Третий самолет с номером M-SAWO был произведен в 2005 г.

Представитель Олега Дерипаски отказался от комментариев.

Представитель Credit Suisse в Швейцарии не стал комментировать данную информацию, отметив, что банковская группа «работает с международными регулирующими органами везде, где ведет бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций». Представитель Raiffeisen заявила, что не может прокомментировать данную информацию из-за закона о банковской тайне.

Выставленные на продажу самолеты зарегистрированы на острове Мэн. В реестре гражданской авиации страны говорится, что самолетами владеют офшорные компании, имена акционеров не разглашаются.