Бизнес / Спортивный бизнес

FIFA может одобрить создание двух новых турниров

SoftBank и другие инвесторы обещают выделить ей $25 млрд
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Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) готовится провести голосование по поводу предложения группы инвесторов создать два новых мировых турнира для футбольных клубов и национальных сборных. Этот план продвигает президент FIFA Джанни Инфантино, который ведет конфиденциальные переговоры с группой инвесторов, включая японскую SoftBank. Они обещают выделить на эти соревнования $25 млрд.

Инфантино в ближайшие дни сообщит Совету FIFA, исполнительному органу федерации, о проведении перед чемпионатом мира в России специальной встречи, на которой может быть принято решение по турнирам, утверждают несколько участвующих в этом процессе людей. (На 13 июня в Москве запланировано проведение Конгресса FIFA – высшего органа, уполномоченного одобрять изменения – «Ведомости».) В недавнем письме членам FIFA, с которым ознакомилась Financial Times, Инфантино разъясняет предложение инвесторов.

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